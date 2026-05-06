Contraataque de Milei y de Caputo a Domingo Cavallo: "Si hay resentimiento, tratá que no se note"

Por su parte, Javier Milei elevó la apuesta ideológica. El Presidente calificó el legado de Cavallo como un historial de “expropiaciones masivas” y “violaciones a la propiedad privada”, al citar el Plan Bonex y la nacionalización de deuda. En un clima de hostilidad creciente, Milei también aprovechó para cargar contra el círculo de economistas y la prensa, tildándolos de "chantas" y "mentirosos".