Contraataque de Milei y de Caputo a Domingo Cavallo: "Si hay resentimiento, tratá que no se note"

Resumen para apurados
- Milei y Caputo cruzaron con dureza a Domingo Cavallo en Buenos Aires tras las críticas del exministro al rumbo económico actual y la demora en liberar los controles cambiarios.
- La disputa escaló luego de que Cavallo tildara a Caputo de 'trader' sin teoría. El ministro respondió vinculando al exfuncionario con el corralito y el fracaso de la convertibilidad.
- Este quiebre marca una distancia inédita con un referente liberal histórico, lo que podría impactar en la credibilidad del plan económico ante técnicos y mercados financieros.
La relación entre el oficialismo y Domingo Cavallo llegó a un punto de quiebre. Tras las críticas del ex ministro al rumbo económico, Javier Milei y Luis Caputo salieron al cruce con una dureza inédita, al apelar a los errores del pasado y a la "pesada herencia" técnica que dejó el padre de la convertibilidad.
El encargado de abrir fuego fue el ministro de Economía, Luis Caputo. A través de sus redes, le sugirió a Cavallo que sus cuestionamientos esconden una cuota de envidia. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, disparó.
Además, le recordó el costo social de sus gestiones, al vincularlo directamente con el "corralito" y el impuesto al cheque, factores que -según Caputo- aún generan desconfianza en los mercados.
Por su parte, Javier Milei elevó la apuesta ideológica. El Presidente calificó el legado de Cavallo como un historial de “expropiaciones masivas” y “violaciones a la propiedad privada”, al citar el Plan Bonex y la nacionalización de deuda. En un clima de hostilidad creciente, Milei también aprovechó para cargar contra el círculo de economistas y la prensa, tildándolos de "chantas" y "mentirosos".
El detonante: las críticas de Cavallo al "Caputo trader"
La furia oficialista se desató luego de que Cavallo advirtiera que el riesgo país no bajará si no se eliminan de inmediato los controles cambiarios. "Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado", resaltó el ex ministro,.
Además, Cavallo lanzó un dardo personal contra Caputo. “Es un trader, no tiene ninguna teoría; enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro”, advirtió.