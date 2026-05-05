Alerta amarilla y naranja por lluvias y viento zonda en el Cuyo y la Patagonia para este martes 5 de mayo

Alerta amarilla por viento zonda

El sur de Mendoza como el este de Neuquén se encuentran bajo alerta amarilla por viento zonda. La zona baja de Malargüe en la primera región estará damnificada durante la tarde al igual que el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, el oeste de Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y el Sur de Minas en el territorio neuquino. De acuerdo con el organismo, las velocidades del fenómeno serán de entre 30 y 40 km/h, y habrá ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Esta situación puede provocar una reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja.