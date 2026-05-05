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Alerta amarilla y naranja por lluvias y viento zonda en el Cuyo y la Patagonia para este martes 5 de mayo

El oeste del país estará afectado por lluvias de variada intesidad al igual que viento zonda y ráfagas más frías que alcanzarán los 100 km/h.

El viento zonda afectará a las provincias de Mendoza y Neuquén. El viento zonda afectará a las provincias de Mendoza y Neuquén. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla por lluvias intensas, viento zonda y ráfagas de 100 km/h para Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut este martes 5 de mayo.
  • El fenómeno incluye ráfagas secas en Cuyo y lluvias de hasta 60 mm en la Patagonia. El SMN advirtió sobre riesgos para la seguridad y bienes debido a la intensidad del temporal.
  • Se recomienda precaución ante la baja visibilidad e inundaciones. Estas condiciones climáticas severas podrían afectar la infraestructura y el tránsito en el oeste del país.
Resumen generado con IA

Parte del oeste del país se verá afectada por diversos eventos meteorológicos que apenas se concentrarán en cuatro provincias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viento zonda, las lluvias intensas y algunas ráfagas de hasta 100 km/h impactarán en esta zona, alcanzando niveles de alerta amarilla y naranja. La entidad climática advirtió que estos sucesos pueden resultar peligrosos para la vida, los bienes y la sociedad.

Alerta amarilla por tormentas en el Litoral para este martes 5 de mayo

Alerta amarilla por tormentas en el Litoral para este martes 5 de mayo

El SMN señaló en su parte diario que diversas contingencias azotarán a la región de Cuyo y la Patagonia. Mientras que más al norte el viento zonda se instalará en Mendoza y parte de Neuquén, más al sur las alertas se elevarán por precipitaciones y vientos fríos. Los procesos climáticos tendrán una extensión variada en las distintas jurisdicciones.

Alerta amarilla por viento zonda

El sur de Mendoza como el este de Neuquén se encuentran bajo alerta amarilla por viento zonda. La zona baja de Malargüe en la primera región estará damnificada durante la tarde al igual que el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, el oeste de Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y el Sur de Minas en el territorio neuquino. De acuerdo con el organismo, las velocidades del fenómeno serán de entre 30 y 40 km/h, y habrá ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Esta situación puede provocar una reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja.

Alerta naranja por lluvias

Además, gran parte del área cordillerana de este último distrito como Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín estará bajo agua durante todo el día. Este fenómeno alcanzará los 20 y 30 mm acumulados y se volverá más severo alcanzando el nivel naranja en la Cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, donde se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm pudiendo ser superados de forma puntual.

En la meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo se esperan lluvias acumuladas de hasta 20 y 30 mm en la provincia de Río Negro. Además, ráfagas de 50 y 70 km/h, llegando incluso a 100 km/h incidirán en esta zona. Gastre, el oeste de Mártires y Telsen y Paso de Indios al este de Chubut también estarán afectados durante la noche por los mismos incidentes de igual intensidad.

Recomendaciones del SMN

Ante las variadas alertas meteorológicas, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:

Alerta por viento zonda:

1- Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente. 

2- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por las corrientes de aire, como macetas, sillas o toldos. 

3- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. 

4- Conducí con precaución. 

5- Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo. 

6- No enciendas fuego.

Alerta por vientos:

1- Evitá salir.

2- Retirá o asegurá elementos que puedan ser volados, como macetas, sillas o toldos. 

3- Cerrá y alejate de aberturas. 

4- No te refugies debajo de cartelería, árboles o postes. 

5- Tené precaución al conducir.

Alerta por lluvias:

1- No saques la basura. 

2- Limpiá desagües y sumideros. 

3- Alejate de zonas inundables. 

4- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

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