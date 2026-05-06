Felipe “El Militar” Sosa, el acusado por el crimen de Érika que creía ser un perseguido del sistema

Hombre poderoso

“Bebé, en este momento diga lo que diga, el sistema es perverso”, le escribió a su novia Justina Gordillo cuando estaba siendo buscado por las autoridades. Sosa, desde un primer momento, sabía que lo estaban buscando. El hombre, que está sospechado de organizar fiestas en las que había sexo grupal y se consumían drogas, había sido absuelto en cada una de las causas que lo tenían como acusado. “Siempre nos dijeron que era un hombre poderoso y tenía muchos contactos. Por eso siempre pudo sortear el accionar de la Justicia. Pero esta vez no fue así”, indicó uno de los investigadores.