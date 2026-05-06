Caso Érika: ¿Justina Gordillo ha sido encubridora o es otra víctima de Sosa?

Para el fiscal Pedro Gallo hay pruebas suficientes para sospechar que la empleada judicial -tenía un cargo de funcionaria en el área de administración de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia- colaboró con el ocultamiento del cuerpo de Érika Antonella Álvarez, hizo desaparecer el celular de la víctima, ayudó en la tarea de limpieza de la camioneta utilizada para trasladar el cuerpo, facilitó la fuga de quien en ese entonces era su pareja y buscó obtener un rédito económico con el caso. Nunca fue señalada por el crimen, ya que se probó que no estuvo en el lugar cuando asesinaron a la joven.