Érika Antonella Álvarez: una víctima perfecta que se llevó varios secretos a la tumba

De la infancia de Érika se sabe poco. Sí se conocen algunos datos de su adolescencia. Fue justamente un novio quien la llevó al oscuro mundo de la droga, en el que finalmente terminó encontrando la muerte. Su pareja estable era Carlos “El Paraguayo” Ferreira, un hombre vinculado al tráfico internacional de estupefacientes que eligió Tucumán para refugiarse de las autoridades. Varios testimonios en la causa dan cuenta de que sería el responsable de vuelos narcos en la provincia.