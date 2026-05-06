Carlos “El Paraguayo” Ferreira: la misteriosa figura del novio narco de Érika

“El Paraguayo” no era un desconocido para las autoridades. En 2021, fue detenido por personal de la ex Brigada de Investigaciones en Alberdi, municipio que quedó en el centro de la escena por los supuestos vínculos de funcionarios con la comercialización de estupefacientes. A los días, fue extraditado a Chaco, donde estaba siendo investigado por un supuesto vuelo narco en el que habría trasladado más de 300 kilos de marihuana desde su país natal.