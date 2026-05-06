Conflicto en Medio Oriente: un alto el fuego que se asemeja mucho a la guerra

IRÁN PROMETE “RESPUESTA CONTUNDENTE”.- Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que responderán con contundencia a cualquier barco que se desvíe de la ruta demarcada por la república islámica a través del estrabégico paso. “Advertimos a todos los buques que planeen transitar por el estrecho de Ormuz que el único paso seguro es el corredor anunciado previamente por Irán. Cualquier desviación de los barcos hacia otras rutas es peligrosa y provocará una respuesta contundente de la Armada de los Guardianes de la Revolución”, afirmó el cuerpo militar en un comunicado difundido por la televisión estatal.