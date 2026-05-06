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Conflicto en Medio Oriente: un alto el fuego que se asemeja mucho a la guerra

El cruce de amenazas entre Washington y Teherán marca el ritmo de la escalada bélica.

Conflicto en Medio Oriente: un alto el fuego que se asemeja mucho a la guerra
Hace 3 Hs

“TODA LA FUERZA AÉREA” ISRAELÍ.- Israel está dispuesto a desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán “si es necesario”, declaró el nuevo jefe de la Fuerza Aérea israelí durante la ceremonia de toma de posesión del cargo. “Seguimos de cerca los acontecimientos en Irán y estamos preparados para desplegar toda la fuerza aérea hacia el este si es necesario”, declaró el general Omer Tischler, quien sucede al general Tomer Bar en este puesto clave.

IRÁN PROMETE “RESPUESTA CONTUNDENTE”.- Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que responderán con contundencia a cualquier barco que se desvíe de la ruta demarcada por la república islámica a través del estrabégico paso. “Advertimos a todos los buques que planeen transitar por el estrecho de Ormuz que el único paso seguro es el corredor anunciado previamente por Irán. Cualquier desviación de los barcos hacia otras rutas es peligrosa y provocará una respuesta contundente de la Armada de los Guardianes de la Revolución”, afirmó el cuerpo militar en un comunicado difundido por la televisión estatal.

TRUMP LLAMA A IRÁN A ACTUAR CON INTELIGENCIA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Irán a actuar con inteligencia y llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto, y añadió que no quiere intervenir y “matar gente”. “Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no. (...) No quiero hacer eso, es demasiado duro”, dijo el mandatario a periodistas en el Despacho Oval.

Irán dice que “recién empieza” su pelea por el paso de Ormuz

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EMIRATOS INTERCEPTA MISILES Y DRONES.- Emiratos Árabes Unidos informó ayer que sus sistemas de defensa aérea han interceptado misiles y drones procedentes de Irán por segundo día consecutivo, semanas después de que se estableciera un frágil alto el fuego entre Washington y Teherán. El lunes, un ataque con drones iraníes provocó un incendio en un complejo energético en Fuyaira, cerca del estrecho de Ormuz, una vía vital para el transporte de hidrocarburos que es el foco de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

UN FUEGO DEVASTADOR.- “No estamos buscando pelea. Pero tampoco podemos permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía navegable internacional”, declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. “Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador”, lanzó, cuando su ejército empezó una operación para garantizar la libre navegación comercial.

EL CANCILLER IRANÍ VA A CHINA.- El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, viaja este martes a China para hablar sobre la situación en Oriente Medio, anunció la cancillería iraní.

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