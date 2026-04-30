Mojtaba Jameneí reapareció con una feroz amenaza: "El lugar de los estadounidenses es el fondo del mar"

En un mensaje transmitido por la televisión estatal, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, rompió el silencio para ratificar el rumbo bélico de la República Islámica. Tras semanas de especulaciones sobre su estado de salud, Jameneí advirtió que Irán blindará sus capacidades nucleares y misilísticas como "activos nacionales irrenunciables" y lanzó una advertencia letal a las fuerzas navales de EE. UU. en el Golfo Pérsico.
Los puntos clave del discurso
Jameneí calificó los avances científicos y militares -desde la nanotecnología hasta los misiles de largo alcance- como parte de la soberanía espiritual y humana de 90 millones de iraníes.
En plena disputa por el control del estrecho de Ormuz, afirmó que la única presencia permitida para Washington en la región es "en el fondo de sus aguas".
Aunque el mensaje fue leído y no hubo una aparición física en vivo, el régimen busca disipar los rumores de incapacidad tras el ataque aéreo que acabó con la vida de su padre, el ayatolá Alí Jameneí.