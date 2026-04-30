Mojtaba Jameneí reapareció con una feroz amenaza: "El lugar de los estadounidenses es el fondo del mar"

En un mensaje transmitido por la televisión estatal, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, rompió el silencio para ratificar el rumbo bélico de la República Islámica. Tras semanas de especulaciones sobre su estado de salud, Jameneí advirtió que Irán blindará sus capacidades nucleares y misilísticas como "activos nacionales irrenunciables" y lanzó una advertencia letal a las fuerzas navales de EE. UU. en el Golfo Pérsico.