José Chatruc contó cómo le pidió a Sabrina Rojas que sea su novia

Resumen para apurados
- El exfutbolista José Chatruc confirmó recientemente su noviazgo formal con la actriz Sabrina Rojas tras meses de rumores, buscando consolidar públicamente su vínculo sentimental.
- En una entrevista televisiva, Chatruc relató que formalizó la propuesta ante el pedido de Rojas. El anuncio coincide con una reciente y mediática escapada romántica hacia Brasil.
- La oficialización marca un paso clave en la relación y genera gran repercusión en medios de espectáculos, posicionándolos como una de las parejas con mayor perfil mediático del año.
Sabrina Rojas y José Chatruc viven un presente sentimental consolidado y decidieron dar un paso clave en su vínculo. Luego de varios meses de rumores, formalizaron la relación y ya son oficialmente novios.
El propio Chatruc dio detalles de ese momento en una entrevista con el programa Intrusos, de América, donde contó cómo fue la charla en la que le hizo la propuesta a la modelo. “Tuvimos una conversación, pero no me creía, me pedía que lo hiciera formalmente. Tuve que reiterar”, relató entre risas. Ante la consulta sobre la respuesta, fue directo: “Me dijo que sí”.
El ex futbolista aclaró que no se trató de un gesto simbólico, sino de una decisión con compromiso. “Con todo lo que implica ser novios, el respeto, la responsabilidad”, subrayó.
Durante la nota también hubo lugar para la mirada del entorno cercano. Eugenia Tobal, amiga de Chatruc y presente en ese momento, no dudó en opinar sobre la relación: “Están enamoradísimos”.
En medio del clima distendido, Chatruc se mostró incómodo cuando le preguntaron por la fecha exacta en la que comenzaron el noviazgo. “Eh... el 2 de otoño”, respondió entre risas, sin precisar un día concreto.
Una escapada romántica y muestras de amor en redes
En paralelo, la pareja compartió recientemente una escapada romántica a Brasil. Sabrina Rojas publicó un posteo en sus redes sociales donde reflejó el viaje junto al exfutbolista, con imágenes de playas, paseos, gastronomía y actividades deportivas.
“Amor en Brasil”, escribió la actriz junto a un carrusel de 19 fotos, en el que Chatruc aparece en varias de las imágenes, relajado y cómplice.
La publicación generó numerosas reacciones entre los seguidores de la pareja, que celebraron el vínculo con mensajes como “Lindos”, “Son los más”, “Potros”, “Feliz por ustedes”, “Se merecen lo mejor” y “Qué lindo verlos felices”.