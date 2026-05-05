José Chatruc contó cómo le pidió a Sabrina Rojas que sea su novia

El propio Chatruc dio detalles de ese momento en una entrevista con el programa Intrusos, de América, donde contó cómo fue la charla en la que le hizo la propuesta a la modelo. “Tuvimos una conversación, pero no me creía, me pedía que lo hiciera formalmente. Tuve que reiterar”, relató entre risas. Ante la consulta sobre la respuesta, fue directo: “Me dijo que sí”.