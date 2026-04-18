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Sabrina Rojas contó detalles de cómo fue la primera cita con José "Pepe" Chatruc

La conductora se sinceró sobre el vínculo naciente con el ex futbolista en Bondi Live y contó detalles inéditos de cómo comenzó el vínculo.

Sabrina Rojas contó detalles de cómo fue la primera cita con José Pepe Chatruc
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Sabrina Rojas reveló en Bondi Live detalles de su nuevo romance con Pepe Chatruc, relatando que su primera cita ocurrió en la casa del exfutbolista ante un entorno de amigos.
  • El vínculo inició con interacciones en redes sociales y humor compartido. La conductora admitió sentir cautela ante la exposición pública, pese a estar entusiasmada con la relación.
  • Esta unión genera gran interés en la prensa del espectáculo argentino, marcando una nueva etapa sentimental para Rojas y consolidando una de las parejas más comentadas del momento.
Resumen generado con IA

Sabrina Rojas decidió compartir públicamente las emociones que atraviesa por su vínculo naciente con José 'Pepe' Chatruc. Lo hizo en Bondi Live, donde se mostró sincera al hablar de la ilusión y también de las dudas que le genera esta nueva etapa sentimental.

En diálogo con Ángel de Brito, la conductora reconoció que no le resulta fácil exponerse. “Me asusta un poco. O sea, tengo ganas de decir un montón de cosas relindas de Pepe, pero después digo: ‘Ay, yo creo que esto no funciona y quedo como una boluda’”, expresó durante la entrevista.

“Hacía mucho que nadie me cautivaba así”, afirmó, dejando en claro que se trata de un vínculo distinto a los que había experimentado en el último tiempo.

Los detalles de la relación entre Sabrina Rojas y “Pepe” Chatruc

Según relató, el comienzo de la relación estuvo marcado por la complicidad, los mensajes y las bromas dentro de su círculo cercano. “Había como una cosa”, contó, y recordó que incluso llegó a confesarle a sus amigas: “Creo que me gusta Pepe Chatruc”. En ese contexto, él le respondió con humor: “Bueno, entonces a los 55, si llegamos solteros, nos ponemos de novios”.

Los primeros acercamientos también se dieron a través de redes sociales. “Yo tal vez subía una foto linda y él me ponía: ‘Podemos bajar dos añitos’”, relató Rojas sobre esos intercambios iniciales.

Sabrina Rojas y Sabrina Rojas y FOTO/PRIMICIASYA.

Finalmente, la actriz brindó detalles del primer encuentro cara a cara. “Fue en su casa. Pero costó eh... La primera vez que me invitó a su casa, pero con mucha gente. En un momento le dije: ‘Pepe, conectá, estoy acá, en tu casa, es ahora o nunca’. Se ve que se ponía como nervioso”, recordó.

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