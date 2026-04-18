Sabrina Rojas contó detalles de cómo fue la primera cita con José "Pepe" Chatruc

Según relató, el comienzo de la relación estuvo marcado por la complicidad, los mensajes y las bromas dentro de su círculo cercano. “Había como una cosa”, contó, y recordó que incluso llegó a confesarle a sus amigas: “Creo que me gusta Pepe Chatruc”. En ese contexto, él le respondió con humor: “Bueno, entonces a los 55, si llegamos solteros, nos ponemos de novios”.