Yanina Latorre explotó por las críticas a su hija Lola: "¿No te da vergüenza?"

La reacción se viralizó rápidamente y generó posiciones encontradas. Algunos usuarios respaldaron a la conductora, mientras que otros cuestionaron su postura. Entre los comentarios más repetidos aparecieron críticas como: “¿Por qué su propia madre asumía que era irónico que su hija fuese exitosa?” y “Esta puede hablar de todo el mundo, pero hablan de su hija y salta. Que se banque el vuelto”.