Yanina Latorre explotó por las críticas a su hija Lola: "¿No te da vergüenza?"

Resumen para apurados
- Yanina Latorre defendió a su hija Lola en redes tras críticas por su viaje a Londres con una marca de lujo, reivindicando su título de abogada y su carrera como influencer.
- La polémica inició por posteos irónicos sobre el perfil profesional de la joven. Yanina respondió tajante en X, mientras Lola compartió que el viaje cumple sus metas de este año.
- El episodio reabre el debate sobre la validación de los influencers y la exposición mediática, dividiendo opiniones entre el apoyo a la joven y críticas al estilo de la conductora.
Yanina Latorre salió a defender públicamente a su hija, Lola Latorre, luego de una ola de críticas en redes sociales por su crecimiento como influencer y un viaje a Londres invitada por una marca de lujo.
La polémica se desató a partir de un posteo que ironizaba sobre la joven: “La exitosa abogada Lola Latorre viajó a Londres invitada por una marca de moda: ‘Mi sueño es ir a las Fashion Weeks del mundo. Tengo una cabeza muy ambiciosa’”. La frase provocó la reacción inmediata de la conductora, que respondió desde su cuenta de X.
“¿No te da vergüenza? ¿Qué te hizo Lola? ¡Se recibió de abogada! Explicame la ironía de ‘exitosa abogada’”, retrucó.
Lejos de bajar el tono, continuó con su descargo y destacó el recorrido de su hija: “Es mejor ser ella, estudió, tiene un título y se dedica a lo que quiere. Explicame lo tuyo...”. Y agregó: “Seguí mirando su vida. Ella la pasa bien mientras vos compartís estupideces”.
La reacción se viralizó rápidamente y generó posiciones encontradas. Algunos usuarios respaldaron a la conductora, mientras que otros cuestionaron su postura. Entre los comentarios más repetidos aparecieron críticas como: “¿Por qué su propia madre asumía que era irónico que su hija fuese exitosa?” y “Esta puede hablar de todo el mundo, pero hablan de su hija y salta. Que se banque el vuelto”.
El sueño de Lola y su crecimiento como influencer
Mientras tanto, Lola Latorre compartió su emoción en redes sociales por concretar uno de sus objetivos profesionales. La joven, que cuenta con 783.000 seguidores, se mostró llorando y explicó que el viaje forma parte de una meta que se había propuesto a comienzos de 2026.
“Cuando empezó el año, hice una wish list de las cosas que quería que me pasaran. Creo que la primera o la segunda fue viajar con marcas y llegar a marcas internacionales. Entonces que de repente me estén pasando estas cosas es como, ¿es real? No lo puedo creer”, expresó.
Además, reafirmó su vocación: “Estos viajes me hacen confirmar y reafirmar todos los días que quiero este camino. Mi sueño es trabajar con este tipo de marcas e ir a los Fashion Weeks en el mundo, es mi próximo objetivo”.
En otra publicación, agradeció el apoyo de sus seguidores: “Estoy re emocionada por sus mensajes tan lindo. Yo tampoco lo puedo creer, estoy en shock total. ¿Voy a hacer un drama cada vez que me inviten a un viaje como estos? Y la respuesta es sí rotundo. No me quiero acostumbrar nunca a esto, y siempre quiero vivirlo como si fuera la única vez”.
“Hoy estoy acá y feliz. Lo voy a compartir todo con ustedes. ¡Gracias!”, concluyó.