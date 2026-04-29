Así es la casa de Macarena Rinaldi y Fede Hoppe: minimalismo, madera y detalles únicos

Cemento, madera y minimalismo, el concepto detrás de la casa de Macarena Rinaldi

La casa también refleja una fuerte conexión con la vida diaria de la pareja. En una de las imágenes se puede ver a Rinaldi en un dormitorio en proceso de armado o renovación, lo que deja en evidencia su participación activa en la construcción y decoración del hogar. Los detalles en cemento, las paredes oscuras y los pisos de madera generan un contraste moderno que marca tendencia en interiorismo.