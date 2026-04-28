Jaldo inauguró pavimento, recorrió obras y entregó camiones en Lomas de Tafí

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró pavimento y entregó tres camiones recolectores este martes en Lomas de Tafí para mejorar la infraestructura y servicios urbanos en la ciudad.
- Las obras incluyen la pavimentación de rutas de colectivos y la recuperación de un exbasural donde se construye un destacamento policial y un punto verde para el reciclaje local.
- Estas acciones buscan fortalecer la seguridad y la gestión ambiental, manteniendo la inversión pública en Tucumán pese al complejo escenario económico a nivel nacional.
El gobernador Osvaldo Jaldo visitó este martes Lomas de Tafí, en Tafí Viejo, donde recorrió obras en ejecución, inauguró nuevas cuadras de pavimento y encabezó la entrega de tres camiones destinados a la recolección de residuos.
La actividad incluyó la supervisión de obras de pavimentación en arterias clave del barrio, la inauguración de nuevos tramos ya finalizados y la presentación de equipamiento para optimizar los servicios urbanos. Además, la comitiva recorrió un predio que funcionaba como basural a cielo abierto y que está siendo recuperado para la instalación de un destacamento policial y un punto verde.
Durante la visita, Jaldo destacó el trabajo territorial de la gestión provincial. “Hoy, como lo hacemos todos los días, recorremos cada ciudad del interior, cada comuna rural y también la Capital. En Tafí Viejo venimos una vez más a cumplir, porque cuando nos comprometemos, volvemos y cumplimos”, afirmó.
En relación a las obras, señaló: “Se está pavimentando una calle principal muy transitada, por donde pasan los colectivos. Donde no hay pavimento hay tierra, y eso afecta la vida diaria de los vecinos. Hoy ese pedido histórico comienza a hacerse realidad, con una obra de casi 10 cuadras que ya supera el 50% de avance”.
El gobernador también puso en valor la recuperación del espacio intervenido. “Se ha erradicado un basural y se está generando un lugar con alumbrado, caminería, un punto verde y un destacamento policial. Esto no solo mejora el entorno urbano, sino que también aporta seguridad y tranquilidad a la comunidad”, sostuvo.
En ese marco, encabezó la entrega de tres nuevos camiones recolectores. “Estas unidades van a mejorar sustancialmente el servicio de recolección en toda la ciudad, permitiendo optimizar recorridos y brindar una mejor respuesta a los vecinos”, indicó.
Jaldo subrayó además el esfuerzo para sostener la obra pública en un contexto complejo. “En un escenario nacional difícil, en Tucumán las obras no se detienen. Esto es posible gracias a una administración ordenada. Pagamos sueldos en tiempo y forma, atendemos recomposiciones salariales y, al mismo tiempo, realizamos obras, incorporamos equipamiento y llevamos adelante políticas sociales”, remarcó.
“Trabajamos en equipo, y por eso logramos resultados concretos. Hoy no venimos a prometer, venimos a cumplir con obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos”, concluyó.
Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó el enfoque integral de las intervenciones. “Hay un gran trabajo en materia ambiental, con separación de residuos, reciclaje y un nuevo punto verde en una zona limítrofe que requería atención. Además, en Tucumán la obra pública no se detiene, y eso es fruto de una gestión responsable”, expresó.
A su turno, la intendenta Alejandra Rodríguez valoró el impacto de las obras. “Hoy es un día de alegría para los vecinos de Lomas de Tafí. Inauguramos los primeros 400 metros de pavimento y avanzamos con un destacamento policial en un lugar donde antes había un basural. También sumamos un nuevo punto verde y recibimos tres camiones que refuerzan el servicio de recolección”, afirmó.
En la misma línea, el diputado Javier Noguera sostuvo: “Es reconfortante ver cómo Tafí Viejo sigue avanzando. Estas obras y la incorporación de equipamiento mejoran directamente la vida de nuestros vecinos y reflejan una gestión que no se detiene”.
Finalmente, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, destacó la importancia estratégica del nuevo destacamento. “Este puesto permitirá reforzar los controles en un acceso clave entre Tafí Viejo y la Capital, formando parte del anillo de seguridad que venimos desarrollando con trabajo conjunto entre provincia y municipio”, explicó.