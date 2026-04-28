Jaldo inauguró pavimento, recorrió obras y entregó camiones en Lomas de Tafí

A su turno, la intendenta Alejandra Rodríguez valoró el impacto de las obras. “Hoy es un día de alegría para los vecinos de Lomas de Tafí. Inauguramos los primeros 400 metros de pavimento y avanzamos con un destacamento policial en un lugar donde antes había un basural. También sumamos un nuevo punto verde y recibimos tres camiones que refuerzan el servicio de recolección”, afirmó.