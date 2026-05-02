El Gobierno activó un plan de "tres vías" para blindar las reservas ante los próximos pagos al FMI

Las palancas de liquidez

La estrategia oficial para mitigar esta salida de divisas se apoya en tres pilares. Primero, el desembolso de U$S 1.000 millones del FMI tras la última revisión, previsto para mayo. Segundo, la captación de dólares en el mercado local: la Secretaría de Finanzas ya obtuvo U$S 848 millones mediante Bonares 2027 y 2028, con la expectativa de estirar esa cifra a los U$S 1.400 millones.