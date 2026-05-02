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El Gobierno activó un plan de "tres vías" para blindar las reservas ante los próximos pagos al FMI

Tras cancelar U$S 800 millones al organismo, Economía apuesta al desembolso de U$S 1.000 millones de la revisión pendiente, la liquidación rezagada de empresas y el financiamiento vía bonos para estabilizar el balance del BCRA.

RESERVAS. El BCRA extendió la racha compradora. RESERVAS. El BCRA extendió la racha compradora.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Economía activó un plan de tres vías para blindar las reservas del BCRA ante vencimientos de U$S 2.700 millones con el FMI durante el resto de 2024 en Argentina.
  • La estrategia incluye un desembolso del FMI de U$S 1.000 millones, financiamiento mediante bonos locales y la liquidación de divisas corporativas para estabilizar el balance oficial.
  • Estas medidas buscan garantizar la solvencia ante la volatilidad externa y asegurar el cumplimiento financiero mientras se aguarda el ingreso de dólares por la cosecha agrícola.
Resumen generado con IA

El Banco Central (BCRA) cerró la semana con reservas internacionales en U$S 44.483 millones, reflejó un impacto directo tras el pago de U$S 800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de que la autoridad monetaria mantiene un ritmo de compras diario sólido -con U$S 207 millones adquiridos el último jueves-, la volatilidad de los activos y los compromisos externos neutralizaron el saldo positivo.

Para lo que resta del año, el equipo de Luis Caputo enfrenta una hoja de ruta exigente: unos U$S 2.700 millones en vencimientos entre intereses y capital. El calendario se intensifica en el segundo semestre:

- Agosto: U$S 777 millones (intereses).

- Septiembre: U$S 800 millones (capital).

- Noviembre: U$S 772 millones (intereses).

- Diciembre: U$S 342 millones (capital).

Las palancas de liquidez

La estrategia oficial para mitigar esta salida de divisas se apoya en tres pilares. Primero, el desembolso de U$S 1.000 millones del FMI tras la última revisión, previsto para mayo. Segundo, la captación de dólares en el mercado local: la Secretaría de Finanzas ya obtuvo U$S 848 millones mediante Bonares 2027 y 2028, con la expectativa de estirar esa cifra a los U$S 1.400 millones.

Finalmente, el Gobierno cuenta con una "oferta potencial" de divisas. Según datos del BCRA, empresas privadas emitieron Obligaciones Negociables por U$S 9.900 millones, de las cuales restan liquidar U$S 3.200 millones. 

A esto se suma la colocación de deuda de la provincia de Chubut y de empresas como Edenor, que aportarán un flujo extra de dólares en el corto plazo mientras se espera el pico de la liquidación del agro.

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