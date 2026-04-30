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Plazo fijo: qué bancos ofrecen mejores tasas de interés al 30 de abril

Con tasas que ya perforaron el 20% en las entidades más tradicionales, los ahorristas tienen alternativas en bancos regionales y digitales que ofrecen hasta un 25% de TNA para captar depósitos.

Los plazos fijos pierden capacidad de atracción por el desplome de los intereses que ofrecen. Los plazos fijos pierden capacidad de atracción por el desplome de los intereses que ofrecen. Foto: El Destape
Por Milagro Corbalán Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • El BCRA informó que las tasas de plazos fijos en Argentina cayeron por debajo del 20% anual al 30 de abril, afectando la rentabilidad de los ahorristas en los principales bancos.
  • Tras la baja de tasas del BCRA, bancos tradicionales como Santander ofrecen 15%, mientras entidades regionales y digitales llegan al 25% para captar depósitos en un mercado volátil.
  • El desplome de los intereses reduce el atractivo del plazo fijo como refugio de valor. Se espera que los inversores busquen alternativas ante la pérdida del poder adquisitivo.
Resumen generado con IA

El plazo fijo sigue desmoronándose por la caída de la tasa nominal anual. Los bancos generan cada vez menos intereses por un depósito a 30 días o más. La herramienta de ahorro e inversión, que se consideraba la más tradicional y segura, perdió rentabilidad en las últimas semanas.

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica cada mañana las TNA declaradas de los bancos más utilizados para plazos fijos en el país. Se trata de una herramienta útil para conocer cuáles son las entidades financieras más convenientes para hacer un depósito.

La última publicación del BCRA dejó ver una diferencia porcentual de hasta 10 puntos en las tasas que ofrece cada banco. Sin embargo, los que al 30 de abril representan opciones más convenientes no cuentan con presencia en todas las provincias, sino que concentran su actividad en regiones específicas del país.

Cuánto gano por plazo fijo en los principales bancos

El BCRA comparte cada día un listado de las tasas reportadas por los bancos. Algunos de estos forman parte de los que mayor volumen de depósitos reciben a nivel nacional.

  • Banco Provincia: 19,5%
  • Banco Macro: 19%
  • Banco Hipotecario: 19%
  • ICBC: 18,8%
  • BBVA: 18,75%
  • Banco de la Nación: 18,5%
  • Banco Galicia: 18,25%
  • Banco Ciudad: 18%
  • Banco Credicoop: 17,5%
  • Banco Santander: 15%
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