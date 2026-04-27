El dólar volvió a escalar y cerró a $1.440 en el Banco Nación: claves para entender la suba

- A esto se suma la percepción de un dólar “barato”. En términos nominales, la divisa acumula una caída de 3% respecto del cierre de 2025, frente a una inflación del 10%. Además, el mayorista aún se encuentra a un 20% del techo de la banda cambiaria, lo que para algunos analistas implica margen de suba sin comprometer el esquema oficial.