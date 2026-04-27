El dólar volvió a escalar y cerró a $1.440 en el Banco Nación: claves para entender la suba

Resumen para apurados
- El dólar subió este lunes a $1.440 en el Banco Nación debido a tasas en pesos poco atractivas, compras oficiales y cierre de posiciones de empresas en el mercado cambiario argentino.
- Con un alza del 1,4%, la divisa alcanzó su máximo desde febrero. El movimiento fue impulsado por el desarme de estrategias de carry trade y el ajuste de balances corporativos de fin de mes.
- Analistas advierten que las tasas reales negativas podrían generar mayor presión cambiaria. El mercado espera ver si el fuerte ingreso por la cosecha logra contener futuros saltos bruscos.
El dólar retomó impulso este lunes y registró subas generalizadas en el mercado cambiario. En el Banco Nación, la cotización al público cerró en $1.440 para la venta, con un incremento de 20 pesos o 1,4% en la jornada, alcanzando así su valor más alto desde el 9 de febrero.
El movimiento se dio en línea con el segmento mayorista, donde la divisa avanzó por cuarta rueda consecutiva y volvió a superar los $1.400 por primera vez desde marzo. En ese mercado, el tipo de cambio subió 17,50 pesos o 1,3%, hasta los $1.417, con un volumen operado de U$S 575,5 millones en contado.
De esta manera, el tipo de cambio oficial encadenó su cuarta suba consecutiva y tocó su nivel más alto desde el 6 de febrero, cuando había alcanzado los $1.432.
El Banco Central estableció para este lunes un techo de $1.698,36 para las bandas cambiarias, lo que deja al dólar mayorista a 281,36 pesos o 19,9% de ese límite de libre flotación.
En paralelo, el dólar blue también acompañó la tendencia alcista: subió diez pesos o 0,7% y se ubicó en $1.430 para la venta, mientras que para la compra se ofreció a $1.410. En los bancos, en tanto, la divisa es adquirida a $1.385, unos 25 pesos o 1,8% menos que en el circuito informal.
Las subas se reflejaron además en los dólares financieros. El contado con liquidación alcanzó los $1.516, con un avance de 1,4%, y superó los $1.500 por primera vez desde el 5 de febrero.
En lo que va de abril, el dólar minorista acumula un aumento de 30 pesos o 2,1%, lo que marca la primera suba mensual en lo que va de 2026.
Los factores detrás de la suba
El repunte del dólar responde a una combinación de factores que comenzaron a modificar el equilibrio cambiario de los últimos meses. Un informe de Infobae los enumeró:
- Uno de los principales elementos es la pérdida de atractivo de las tasas en pesos, ubicadas en torno al 20% anual. En un contexto donde el tipo de cambio quedó rezagado frente a la inflación, se observa un desarme progresivo de estrategias de carry trade, que habían funcionado como ancla durante el inicio del año.
- A esto se suma la percepción de un dólar “barato”. En términos nominales, la divisa acumula una caída de 3% respecto del cierre de 2025, frente a una inflación del 10%. Además, el mayorista aún se encuentra a un 20% del techo de la banda cambiaria, lo que para algunos analistas implica margen de suba sin comprometer el esquema oficial.
- En ese escenario, mantener posiciones en pesos pierde atractivo frente al riesgo de una corrección cambiaria que pueda absorber rápidamente las ganancias obtenidas. Según el economista Salvador Vitelli, cada vez se requieren más meses de tasa en pesos para igualar el recorrido potencial del dólar hacia el techo de la banda.
- Otro factor es el cierre de posiciones de fin de mes. El operador Gustavo Quintana señaló que comenzó a registrarse una incipiente cancelación de posiciones con vencimiento cercano, lo que impulsó la demanda de divisas por parte de empresas que ajustan balances.
- También incide la dinámica del sector agroexportador. Si bien la liquidación de divisas crece en plena cosecha gruesa de soja y maíz, parte de esos pesos vuelve a dolarizarse, lo que agrega presión sobre el mercado.
- Finalmente, las compras del Banco Central continúan siendo un elemento relevante. Desde comienzos de año, la autoridad monetaria sostiene una estrategia de acumulación de reservas que, en el actual contexto, contribuye a la firmeza del tipo de cambio. Estas intervenciones se dan pese a que la abundante oferta previa había permitido una baja nominal del dólar durante varios meses.
De acuerdo con Wise Capital, abril se perfila como el mes más favorable del año para la entidad en términos de acumulación de reservas. A esto se sumarían ingresos por U$S3.200 millones vinculados a la colocación de Obligaciones Negociables, según un informe técnico del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.
No obstante, persisten advertencias sobre el contexto macroeconómico. Juan Manuel Franco, del Grupo SBS, señaló que un escenario de tasas reales cortas negativas podría generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.
En la misma línea, desde Facimex advirtieron que el Gobierno podría encarar el próximo año electoral con un tipo de cambio real históricamente apreciado, mientras que un informe de VatNet Financial Research sostiene que, a mediano plazo, las cotizaciones tenderían a recuperarse al encontrarse en niveles cercanos a pisos históricos.
A corto plazo, sin embargo, el fuerte ingreso de divisas y una demanda todavía contenida moderan las expectativas de movimientos bruscos. Según VatNet, una prueba clave será la primera semana de mayo, cuando se evalúe la capacidad del mercado para absorber los flujos estacionales de comienzos de mes.