El dólar mayorista encadenó su quinta baja y las reservas netas volvieron a terreno positivo

Resumen para apurados
- El BCRA logró hoy que las reservas netas sean positivas en Argentina al comprar U$S 93 millones, mientras el dólar mayorista cayó por quinta vez hasta $1.378 buscando estabilidad.
- La racha compradora de 61 días y la tregua entre EE.UU. e Irán favorecieron la liquidación de divisas. El tipo de cambio oficial se alejó un 21% del techo de la banda cambiaria.
- Este hito consolida la estabilidad cambiaria para 2026. Analistas del REM proyectan un dólar a $1.700 en diciembre, previendo una devaluación muy inferior a la inflación esperada.
El mercado cambiario consolida su tendencia a la estabilidad en el cierre del primer cuatrimestre de 2026. Hoy, el dólar mayorista registró su quinta caída consecutiva, cerrando en $1.378. Con este movimiento, la divisa acumuló una baja semanal de $15, y neutralizó la volatilidad de la semana previa al ampliar la distancia respecto al techo de la banda cambiaria ($1.671,07) a un holgado 21,2%.
La estrategia del BCRA y el hito de las reservas
El Banco Central (BCRA) extendió su racha compradora a 61 ruedas consecutivas. La autoridad monetaria absorbió hoy U$S 93 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), la cifra más alta en los últimos 14 meses. Este desempeño permitió que las reservas netas regresaran a terreno positivo, al alcanzando un estimado de U$S 97 millones, según cálculos privados.
Fuentes oficiales atribuyeron esta mejora no solo a la liquidación de divisas, sino también al alivio en los mercados internacionales tras la tregua diplomática entre Estados Unidos e Irán, que estabilizó el precio de las materias primas.
El mapa de las cotizaciones
Retrocedió hasta los $1.385, manteniendo una paridad cercana al mayorista.
- El MEP bajó a $1.417,98 (brecha del 2,8%), mientras que el CCL subió levemente a $1.483,19 (spread del 7,7%).
- Dólar tarjeta se ubicó en $1.820, basado en un minorista promedio de $1.405,95.
Expectativas a la baja
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) refleja el optimismo de los analistas, quienes volvieron a recortar sus proyecciones. Para diciembre de 2026, el mercado proyecta un dólar de $1.700, lo que representaría una devaluación anual del 17,4%, cifra que se sitúa casi 12 puntos por debajo de la inflación anual esperada (29,8%).