El dólar mayorista encadenó su quinta baja y las reservas netas volvieron a terreno positivo

El mercado cambiario consolida su tendencia a la estabilidad en el cierre del primer cuatrimestre de 2026. Hoy, el dólar mayorista registró su quinta caída consecutiva, cerrando en $1.378. Con este movimiento, la divisa acumuló una baja semanal de $15, y neutralizó la volatilidad de la semana previa al ampliar la distancia respecto al techo de la banda cambiaria ($1.671,07) a un holgado 21,2%.