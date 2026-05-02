Ansiedad: cuáles son los alimentos que pueden empeorar los síntomas, según especialistas

El estrés, el miedo, el nerviosismo y la preocupación constante son síntomas comunes de un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo: la ansiedad. Este trastorno, que se manifiesta como una reacción emocional ante la percepción de una amenaza o peligro, puede tener un impacto significativo en la salud mental y el bienestar general.