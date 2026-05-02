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Ansiedad: cuáles son los alimentos que pueden empeorar los síntomas, según especialistas

Con el tratamiento adecuado y cambios en el estilo de vida, es posible controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Qué alimentos deben evitar las personas que sufren de ansiedad Qué alimentos deben evitar las personas que sufren de ansiedad
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten que el consumo de ultraprocesados, cafeína y azúcares agrava los síntomas de ansiedad, afectando el bienestar mental de millones de personas en el mundo.
  • Expertos del Fleni y la SEPSM señalan que dietas altas en aditivos y azúcares fluctúan la glucosa en sangre, intensificando el nerviosismo y la irritabilidad en los pacientes.
  • Una dieta equilibrada con frutas y cereales es clave para el tratamiento integral. Promover cambios de hábito alimenticio busca reducir la dependencia de fármacos y mejorar el ánimo.
Resumen generado con IA

El estrés, el miedo, el nerviosismo y la preocupación constante son síntomas comunes de un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo: la ansiedad. Este trastorno, que se manifiesta como una reacción emocional ante la percepción de una amenaza o peligro, puede tener un impacto significativo en la salud mental y el bienestar general.

La ansiedad y sus manifestaciones

La ansiedad puede manifestarse de diversas formas, desde un estado continuo de preocupación y nerviosismo hasta ataques repentinos de ansiedad intensa. Según la doctora Elsa Constanzo, jefa del Servicio de Psiquiatría de Fleni, la ansiedad se caracteriza por ser un síntoma persistente, mientras que los ataques de pánico son episodios súbitos e intensos que pueden afectar gravemente la vida de una persona.

Desde un punto de vista clínico, la distinción entre ansiedad y ataques de pánico no siempre es clara, ya que ambas son manifestaciones del mismo fenómeno subyacente. Ambas pueden cursar con síntomas físicos y emocionales que pueden interferir significativamente en la calidad de vida de quienes las experimentan.

Formas de presentación de la ansiedad

La ansiedad puede manifestarse tanto a nivel mental como físico, presentando una amplia gama de síntomas que van desde preocupación constante y cansancio hasta palpitaciones, sudoración y temblores. Estos síntomas pueden variar en intensidad y duración, pero en general reflejan un estado de disfunción en el equilibrio emocional y físico de la persona afectada.

Según la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), es importante abordar tanto los aspectos mentales como físicos de la ansiedad para lograr un tratamiento integral y efectivo.

Consejos para controlar la ansiedad

Además de la psicoterapia, el apoyo familiar y, en algunos casos, la medicación, los expertos recomiendan seguir un estilo de vida saludable como parte del tratamiento para la ansiedad. Esto incluye la práctica regular de actividad física, una alimentación equilibrada y la evitación de alimentos que puedan aumentar los síntomas de ansiedad.

Alimentos que pueden agravar la ansiedad

Existen ciertos alimentos y sustancias que pueden exacerbar los síntomas de ansiedad y deben evitarse en la medida de lo posible. Entre ellos se encuentran:

Alimentos ultraprocesados: Estudios han demostrado una relación entre el consumo elevado de alimentos ultraprocesados y un mayor riesgo de depresión y ansiedad.

Cafeína: El consumo excesivo de cafeína puede provocar irritabilidad, nerviosismo y problemas de insomnio, lo que puede aumentar los síntomas de ansiedad.

Azúcares refinadas y añadidas: El consumo excesivo de azúcares puede afectar el estado de ánimo y aumentar los sentimientos de irritabilidad y preocupación.

Aditivos: Algunos aditivos alimentarios, como el glutamato monosódico, han sido asociados con cambios en el estado de ánimo y pueden aumentar los síntomas de ansiedad.

Bebidas alcohólicas: Aunque el alcohol puede tener un efecto tranquilizante a corto plazo, su consumo excesivo puede aumentar la irritabilidad y afectar el sueño, empeorando los síntomas de ansiedad a largo plazo.

Carbohidratos refinados: Los carbohidratos refinados pueden provocar fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre, lo que puede afectar el estado de ánimo y aumentar los síntomas de ansiedad.

Cómo mantener una dieta saludable para combatir la ansiedad

Una alimentación saludable, centrada en verduras, frutas, cereales integrales y pescado, puede ayudar a reducir la ansiedad y prevenir el hambre emocional. Además, ciertos nutrientes como el magnesio, el zinc y las vitaminas C y E pueden tener efectos positivos en el manejo de la ansiedad.

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