¿Cómo empieza el cáncer de páncreas?: este síntoma podría ayudar a detectarlo a tiempo

La detección precoz del cáncer de páncreas es fundamental, ya que los síntomas no se presentan, en muchas ocasiones, hasta que la enfermedad está avanzada. Aunque no se debe caer en alarmismos, la información es poder y, en el caso de la salud, tiene un valor aún mayor por la importancia de la prevención. Un dato relevante es que existe un tipo de picor relacionado con la detección del cáncer de páncreas, uno de los tipos más agresivos que existen.