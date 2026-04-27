A tener en cuenta: si tenés alguno de estos cuatro síntomas, posiblemente te falte magnesio

El magnesio influye en diversas funciones del organismo, y su deficiencia puede causar fatiga. Esto está relacionado con la debilidad muscular, ya que un nivel bajo de magnesio puede provocar un desequilibrio en minerales importantes como el potasio. Según una investigación de 2022, el magnesio afecta directamente a otros minerales, incluidos el sodio, el calcio y el potasio, todos necesarios para la función muscular adecuada. La pérdida de fuerza muscular, a su vez, aumenta la sensación de cansancio.