Cáncer de estómago: síntomas después de comer que no debés ignorar

Resumen para apurados
- Médicos alertan en Argentina sobre señales del cáncer de estómago, como saciedad e hinchazón tras comer, que suelen pasar desapercibidas en las etapas iniciales de la enfermedad.
- El adenocarcinoma es el tipo más común. La dificultad para tragar, dolor abdominal y antecedentes familiares son factores clave analizados por expertos para un diagnóstico preciso.
- El diagnóstico temprano mediante el reconocimiento de síntomas y hábitos saludables, como dejar de fumar y reducir la sal, resulta crítico para mejorar el pronóstico del paciente.
Según explican los profesionales de la salud, los síntomas del cáncer de estómago varían con cada paciente y muchos de ellos pueden parecer comunes por lo que son difíciles de detectar. No obstante, algunos de ellos, tienen lugar minutos después de almorzar o cenar y pueden ser un indicio que debe alertarnos.
Mayo Clinic consigna que los tipos de cáncer de estómago se basan en los tipos de células donde se originó el tumor. Entre sus tipos, podemos encontrar los siguientes:
- Adenocarcinoma: el adenocarcinoma en el estómago inicia en las células que producen mucosidad. Es el tipo más común de cáncer de estómago.
- Tumores del estroma gastrointestinal: el tumor del estroma gastrointestinal inicia en células nerviosas ubicadas en la pared del estómago y otros órganos digestivos.
- Tumores carcinoides: los tumores carcinoides son un tipo de cáncer que se origina en las células neuroendocrinas.
- Linfoma: el linfoma es un tipo de cáncer que se origina en las células del sistema inmunitario. En ocasiones, el linfoma puede comenzar en el estómago si el cuerpo envía células del sistema inmunitario al estómago.
Cáncer de estómago: los síntomas que aparecen después de comer
Según Mayo Clinic hay ocasiones en las que se registra sensación de saciedad después de comer cantidades pequeñas de comida o también es probable que la persona sienta hinchazón abdominal luego de ingerir una comida que en condiciones normales no le causaría malestar, por lo que es importante hacer seguimiento a esas señales que podrían estar enviando mensajes.
Otros síntomas también pueden ser:
- Dificultad para tragar
- Dolor abdominal
- No tener hambre cuando se espera tenerla
- Acidez estomacal
- Indigestión
- Náuseas
- Vómitos
- Pérdida involuntaria de peso
- Sentirse muy cansado
- Heces de color negro
Cáncer de estómago: ¿cómo prevenirlo?
Para reducir el riesgo de tener cáncer de estómago, se pueden tener en cuenta las siguientes recomendaciones entregadas por Mayo Clinic.
- Consumir muchas frutas y verduras. La idea es elegir estos alimentos de colores variados.
- Reducir la cantidad de alimentos salados y ahumados.
- Dejar de fumar. Si la persona fuma es mejor dejar de hacerlo. Este hábito aumenta el riesgo de tener cáncer de estómago y de muchos otros tipos de cáncer. Si es necesario, se debe pedir la ayuda de un especialista.
Los expertos aseguran que las personas con antecedentes familiares importantes de cáncer de estómago deberían realizarse exámenes de detección, para prevenir un posible avance de la enfermedad en caso de que se presente.