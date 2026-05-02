Colapinto en el GP de Miami: a qué hora corre la sprint, la clasificación y la carrera

La actividad fuerte comenzará con la carrera sprint programada desde las 13 (hora argentina). Será una prueba corta pero decisiva, ya que solo los ocho primeros suman puntos, lo que obliga a los pilotos a arriesgar desde el inicio. Colapinto largará desde la octava posición, justo en el límite de la zona de unidades, con el objetivo claro de defender ese lugar o incluso avanzar en el clasificador.