Colapinto en el GP de Miami: a qué hora corre la sprint, la clasificación y la carrera

Resumen para apurados
- Colapinto compite este sábado y domingo en el GP de Miami. Tendrá la sprint a las 13:00 y la clasificación a las 17:00, previo a la carrera principal del domingo para sumar puntos.
- El argentino larga octavo en la sprint tras su gran nivel en la clasificación previa. El cronograma combina velocidad y resistencia en un trazado que exige precisión y estrategia.
- Este fin de semana es clave para que el piloto se afiance en la F1. Su rendimiento en pista potencia su proyección internacional y mantiene en alza la expectativa en Argentina.
Franco Colapinto tiene un fin de semana exigente en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, con una agenda intensa que combina formato sprint y clasificación en la misma jornada. El piloto argentino, que viene de una gran actuación en la qualy sprint, buscará capitalizar ese rendimiento y sostenerse en zona de puntos.
La actividad fuerte comenzará con la carrera sprint programada desde las 13 (hora argentina). Será una prueba corta pero decisiva, ya que solo los ocho primeros suman puntos, lo que obliga a los pilotos a arriesgar desde el inicio. Colapinto largará desde la octava posición, justo en el límite de la zona de unidades, con el objetivo claro de defender ese lugar o incluso avanzar en el clasificador.
Más tarde volverá a la pista para disputar la clasificación de la carrera principal, desde las 17. Esa segunda sesión será clave para definir la grilla del domingo, en un circuito que exige precisión y donde cada detalle puede marcar la diferencia. Para el argentino, será otra oportunidad de ratificar su crecimiento en la categoría y seguir sumando confianza.
La acción se completará el domingo, cuando desde las 17 se correrá la carrera principal del Gran Premio de Miami. Allí, con mayor duración y estrategias más complejas, Colapinto intentará cerrar el fin de semana con un resultado que le permita seguir consolidándose en la Fórmula 1.
Con tres salidas a pista en menos de 48 horas, el desafío será sostener el nivel en un contexto de máxima exigencia. Y, para Colapinto, también una nueva oportunidad de seguir dando pasos firmes en la categoría.