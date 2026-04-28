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Franco Colapinto cumplió su sueño y conoció a Lionel Messi en Miami en la previa del GP de Fórmula 1

El piloto de Alpine se reunió con el capitán argentino en el predio de Inter Miami en una semana de máxima exposición.

Franco Colapinto conoció a Lionel Messi antes del GP de F1. Franco Colapinto conoció a Lionel Messi antes del GP de F1.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto conoció a Lionel Messi este lunes en el predio del Inter Miami previo al GP de F1, encuentro impulsado por YPF para unir a sus embajadores antes de la carrera.
  • La reunión se concretó apenas un día después de que el piloto de Alpine manifestara su deseo de ver al capitán. Colapinto llega a Florida tras una masiva exhibición en Palermo.
  • Este cruce simbólico refuerza la imagen de Colapinto como figura global, mientras enfrenta el desafío de competir por primera vez en el exigente trazado con formato Sprint de Miami.
Resumen generado con IA

El encuentro que parecía improbable se volvió imagen en cuestión de horas. Franco Colapinto y Lionel Messi coincidieron este lunes en Miami y sellaron un momento que rápidamente recorrió el mundo. La reunión se dio en el predio de Inter Miami CF, donde también estuvo presente Rodrigo De Paul, y quedó inmortalizada en una foto difundida por YPF, empresa que tiene a los tres como embajadores. 

Para Colapinto, de 22 años, no fue un encuentro más. El piloto de Alpine F1 Team había manifestado públicamente su deseo de conocer a Messi apenas un día antes, durante el Road Show que protagonizó en Buenos Aires. “Me encantaría conocer a Messi”, dijo entonces ante una multitud. Menos de 24 horas después, el anhelo se transformó en realidad.

El contexto ayudó a que las agendas coincidieran. La presencia del argentino en Estados Unidos responde a su participación en el Gran Premio de Miami de Formula 1, una de las fechas más mediáticas del calendario. En paralelo, Messi se encuentra concentrado con Inter Miami, que el sábado disputará el clásico ante Orlando City.

El vínculo entre ambos no era completamente nuevo. Según había revelado su padre, Aníbal Colapinto, existían contactos previos y la intención de concretar un encuentro informal. Miami terminó siendo el escenario del primer cara a cara.

La semana, además, marca un punto alto en la exposición del piloto argentino. Tras convocar a cientos de miles de personas en Palermo con una exhibición callejera, Colapinto llegó a Florida para afrontar un desafío deportivo inédito: nunca compitió en ese circuito y deberá adaptarse rápidamente en un fin de semana con formato Sprint, donde cada sesión cuenta.

En lo deportivo, Alpine también prepara novedades. El equipo presentará una decoración especial en su monoplaza para la carrera, mientras tanto Colapinto como Pierre Gasly aprovecharon el receso para intensificar el trabajo en simulador y pista. La meta es clara: sostener el crecimiento y capitalizar una de las vitrinas más grandes de la temporada.

En medio de ese escenario, la imagen junto a Messi suma algo más que simbolismo. Es el cruce de dos mundos que, por un momento, se alinearon bajo una misma bandera.

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