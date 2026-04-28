Franco Colapinto cumplió su sueño y conoció a Lionel Messi en Miami en la previa del GP de Fórmula 1

El encuentro que parecía improbable se volvió imagen en cuestión de horas. Franco Colapinto y Lionel Messi coincidieron este lunes en Miami y sellaron un momento que rápidamente recorrió el mundo. La reunión se dio en el predio de Inter Miami CF, donde también estuvo presente Rodrigo De Paul, y quedó inmortalizada en una foto difundida por YPF, empresa que tiene a los tres como embajadores.