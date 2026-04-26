Colapinto y la escena más emotiva del show en Buenos Aires: el encuentro con su abuela

El vínculo con su familia fue uno de los ejes que atravesó toda la jornada. Ya en la previa, Colapinto había destacado lo importante que era poder compartir este momento en su país, especialmente con quienes no pueden acompañarlo en el circuito internacional. “Que mi familia me pueda ver en un F1 tan de cerca es algo que quería darles. Mi abuela nunca iba a tener la chance de verme si no traía un auto a la Argentina”, había contado días antes.