Penas más duras o mayor tarea de prevención ante las estafas: se abre una polémica

Desafío doble

“Desde el derecho, el desafío es doble. Por un lado, dar respuestas eficaces frente a estas nuevas modalidades delictivas, con investigaciones ágiles y herramientas acordes”, señaló la abogada Paula Morales Soria. “Pero por otro, y quizás más importante, entender que la solución no es solo punitiva. La prevención, la educación digital y la reconstrucción de valores vinculados a la confianza, el esfuerzo y la legalidad son fundamentales para abordar el problema de fondo”, agregó en una entrevista con LA GACETA.