Entre sanción y cultura, el desafío es dejar de ensuciar Tucumán

También hay factores estructurales que influyen. La falta de cestos en algunas zonas, el vandalismo sobre el mobiliario urbano y las deficiencias en la frecuencia de recolección generan condiciones que favorecen el desorden. Pero sería simplista reducir el problema a la infraestructura. Hay ciudades con menos recursos y mayor limpieza. La diferencia no siempre está en lo que hace el Estado, sino en lo que hacen, o dejan de hacer, sus habitantes.