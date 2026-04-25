Intensa búsqueda en Alpachiri: rastrillaron senderos y caminos para hallar a Franco Mora en Concepción

La preocupación en el entorno de Mora es total. Sus allegados, que participan activamente de las recorridas, mantienen la esperanza de obtener algún dato certero que ayude a dar con su ubicación. La policía solicitó a la comunidad que cualquier persona que haya visto el vehículo o pueda aportar información relevante, se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o al sistema de emergencias 911.