Un Día del Trabajador para celebrar con música

En el universo tanguero, la gran apuesta es el encuentro Abrazo Milonguero que se desarrollará hasta mañana en El Círculo del Magisterio (Las Heras 25), con la organización de Martín Concha Méndez y con referentes tucumanos y de otras provincias. Desde las 21, además, estará la tradicional milonga abierta y popular de la Plaza Independencia.