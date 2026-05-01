Un Día del Trabajador para celebrar con música

Resumen para apurados
- Tucumán celebra hoy el Día del Trabajador con una variada agenda musical que incluye folclore, rock y tango en diversos puntos de la provincia para conmemorar la jornada festiva.
- La agenda inició con almuerzos criollos y shows del Mono Villafañe, sumando el encuentro Abrazo Milonguero y diversos tributos al rock nacional en locales de toda la provincia.
- Esta oferta cultural busca dinamizar el sector artístico y gastronómico local, posicionando a Tucumán como un referente regional en eventos públicos durante feriados nacionales.
Con una extensa y variada agenda musical, hoy se celebrará un Día del Trabajador para disfrutar con distintos shows en vivo.
El folclore se desplegará desde el mediodía en Casa Croix (El Corte, Yerba Buena), donde estará el Mono Villafañe con sus zambas. También desde las 12, Los Orejanos será el número central del encuentro que tendrá lugar en avenida Juan B. Justo 1.665.
El Bajón del Yaggi (General Paz 1.208) recibirá para el almuerzo con locro criollo a El Eco de Narciso (Silvio Rodríguez Aragón, Aleja Torne y Juampi Tolosa), junto a la Dj Ana Zeitune y micrófono abierto desde la siesta.
La actividad también llegará a Tafí del Valle, donde a las 21 Romina Mendez y Ariel Alberto desplegarán “De viento y madera”, su recital con canciones de raíz folclórica en el Hotel Tafí (avenida Belgrano 177).
Por la noche, las peñas de la capital abrirán sus puertas. La Escondida (Miguel Lillo 234) tendrá en su escenario a Zoe Ruiz, Las Voces Nuevas, Franco Véliz y Nacidos del Tiempo; mientras que en El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) estarán Antonio Díaz, Los Payé, Pedro Sisali, El Gallo Juárez y el Gauchito Cantor.
En el universo tanguero, la gran apuesta es el encuentro Abrazo Milonguero que se desarrollará hasta mañana en El Círculo del Magisterio (Las Heras 25), con la organización de Martín Concha Méndez y con referentes tucumanos y de otras provincias. Desde las 21, además, estará la tradicional milonga abierta y popular de la Plaza Independencia.
Juancho Carbone en la Sociedad Francesa
Una propuesta especial tiene reservada la Sociedad Francesa (San Juan 751), donde desde las 21 Juancho Carbone reinterpretará en su saxo temas inmortales que cruzan el tango, la milonga y el rock, acompañado por la guitarra de Julito el Vecino.
En realidad, para el rock y el pop, la cartelera comenzará desde las 13, con un festival en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), en el que intervendrán Nata Ly, Chango Villa, Barrio, Carola Mabel, Lu Elsinger, Niño Fuego, El Bosque, Vampiro Indio, El Gaucho, Efecto Amapola, Pichi C y Brahmans, con lecturas, feria de fanzines y performances, con El Comadreja de presentador.
Santos Discépolo (La Rioja 219) repetirá su clásico locro patriótico al mediodía, con karaoke animado por Kikín Díaz y musicalización de Juan Regner.
La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos) festejará el día con música propia local del cantautor Indio Cansinos, Janni Valdez y Manu Castillo a partir de las 14.
Con entrada libre y gratuita, desde las 21.30, el Bar Irlanda (Catamarca 380) presentará una doble cartelera: en primer turno estará Kurosawa con su homenaje a Charly García y a su término, en formato unplugged habrá un tributo a los Enanitos Verdes y a su guitarrista y compositor, Felipe Staiti, a cargo del tucumano Martín Saltor.
La música de Charly también estará presente en La Gesta Cultural (avenida Alem 747) desde las 22, interpretada por Luminería, en el recital doble con acceso libre “Cronologías” donde Amenábar hará temas de Luis Alberto Spinetta.
Desde la misma hora, en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), actuarán Karlos y Ambiencia.
Cleveland tendrá dos presentaciones gratuitas esta noche: primero, sobre las 22 estará en Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini), con un plio recorrido por clásicos del rock nacional; y pasada la medianoche en José Cuervo (Miguel Lillo 352), con un repertorio dedicado a los Babasónicos.
Los Dj’s Mr. Rabbit y Leandro (Mr. Fat) ofrecerán sus sets de rock en Sumo (Santiago del Estero 1.114), desde las 23. En Rojo (Laprida 314, primer piso), sonarán Paz Soria y Luciano Vega con groove. Y en Restó Boris (San Juan 1.131) habrá un ciclo electrónico con Agustín Fernández, JuanFer, Ragish, Jorge Rufail y Conte Mora.