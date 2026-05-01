Úbeda apuesta a la rotación: Boca irá con un equipo alternativo a Santiago del Estero pensando en la Libertadores

Más allá de la rotación masiva, Boca Juniors mantiene motivaciones importantes para el duelo del sábado a las 16:15, ya que una victoria le permitiría finalizar como líder de la Zona A y asegurarse la localía en los cruces eliminatorios del torneo, siempre que Estudiantes no logre vencer a Platense. El respaldo del público "xeneize" volverá a sentirse con fuerza en el interior del país, dado que las 7.000 localidades habilitadas para hinchas neutrales se agotaron en cuestión de horas a pesar del costo de 60.000 pesos por entrada. Esta será la cuarta ocasión en el certamen que el equipo contará con el apoyo de su gente fuera de casa, una condición que hasta el momento ha sido sinónimo de triunfo en todas sus presentaciones previas.