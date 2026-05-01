Úbeda apuesta a la rotación: Boca irá con un equipo alternativo a Santiago del Estero pensando en la Libertadores
El entrenador realizará diez cambios para enfrentar a Central Córdoba con el fin de preservar a sus titulares para el cruce clave ante Barcelona en Guayaquil, en una semana donde el "Xeneize" se juega su futuro en el plano internacional.
Resumen para apurados
- Claudio Úbeda dispondrá diez cambios en Boca para visitar a Central Córdoba este sábado en Santiago del Estero, priorizando el duelo clave ante Barcelona por la Copa Libertadores.
- Con el Grupo D igualado, el Xeneize preserva titulares tras la derrota con Cruzeiro. La formación alternativa contará con Brey y posibles regresos como Williams Alarcón al mediocampo.
- Boca busca ganar para asegurar el liderazgo de la Zona A y la localía en los playoffs del Apertura, mientras define su continuidad en el certamen continental en tierras ecuatorianas.
Claudio Úbeda decidió implementar una profunda rotación en la formación titular de Boca Juniors para el compromiso de este sábado frente a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades.
Con el objetivo de cuidar a sus futbolistas de mayor jerarquía de cara al duelo trascendental contra Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores, el director técnico repetirá una fórmula que ya le brindó resultados positivos en encuentros anteriores del torneo Apertura.
Esta determinación se aceleró tras la reciente caída por la mínima diferencia ante Cruzeiro y la victoria de Universidad Católica sobre el conjunto ecuatoriano, resultados que dejaron a los tres equipos igualados con seis puntos en el Grupo D y otorgaron al partido en Guayaquil un carácter determinante para las aspiraciones continentales del club.
El planteo táctico para visitar al "Ferroviario" presentará una fisonomía muy similar a la que obtuvo la goleada en Florencio Varela, con Leandro Brey bajo los tres palos y una línea defensiva integrada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. En el centro del campo, la ausencia obligada por lesión de Ander Herrera abre una vacante que podría ocupar Williams Alarcón, quien buscará recuperar ritmo tras dos meses de inactividad, o bien el juvenil Camilo Rey Domenech, acompañando a Tomás Belmonte. El frente de ataque contaría con Alan Velasco, Exequiel Zeballos y la duda entre Kevin Zenón o Ángel Romero, dejando a Milton Giménez como la principal referencia de área para el encuentro en Santiago del Estero.
Un caso particular es el de Adam Bareiro, quien no podrá estar presente en el duelo por Copa Libertadores tras haber visto la tarjeta roja frente a Cruzeiro. Pese a esta disponibilidad forzada, el cuerpo técnico evalúa seriamente preservarlo también en el certamen local, ya que el delantero paraguayo acumula cuatro amonestaciones y una nueva amarilla lo marginaría del inicio de los octavos de final del Apertura. La logística del plantel contempla el viaje a tierras santiagueñas este viernes, el regreso inmediato tras el partido y una nueva partida el lunes con destino a Ecuador, priorizando el descanso de los habituales titulares para el choque del martes.
Más allá de la rotación masiva, Boca Juniors mantiene motivaciones importantes para el duelo del sábado a las 16:15, ya que una victoria le permitiría finalizar como líder de la Zona A y asegurarse la localía en los cruces eliminatorios del torneo, siempre que Estudiantes no logre vencer a Platense. El respaldo del público "xeneize" volverá a sentirse con fuerza en el interior del país, dado que las 7.000 localidades habilitadas para hinchas neutrales se agotaron en cuestión de horas a pesar del costo de 60.000 pesos por entrada. Esta será la cuarta ocasión en el certamen que el equipo contará con el apoyo de su gente fuera de casa, una condición que hasta el momento ha sido sinónimo de triunfo en todas sus presentaciones previas.