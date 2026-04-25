Tucumán Central igualó con Sarmiento de Resistencia y perdió su puntaje ideal en Villa Alem

Como dice el viejo axioma: los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro. El conjunto chaqueño insistió para llevarse un punto valioso. Daniel Moyano se convirtió en una resistencia increíble con tres tapadas clave, pero la muralla se derrumbó a los 86’. Sarmiento cargó el área con sus hombres más altos y, tras un córner, Lucas Genolet empujó la pelota para el 1-1.