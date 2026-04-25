Tucumán Central igualó con Sarmiento de Resistencia y perdió su puntaje ideal en Villa Alem
El "Rojo" se puso en ventaja temprano con un gol de Daniel Gómez y tuvo una chance clara para liquidarlo, pero pagó cara su falta de puntería. El visitante aprovechó la última bola del partido para estampar el 1-1 y frenar la racha perfecta del equipo de Arrieta en su estadio.
Resumen para apurados
- Tucumán Central empató 1-1 ante Sarmiento de Resistencia por el Federal A en Villa Alem, perdiendo su puntaje ideal como local tras un gol agónico de la visita sobre el final.
- El 'Rojo' ganaba desde los 5’ con gol de Daniel Gómez, pero falló chances claras. Sarmiento aprovechó un córner a los 86’ y Lucas Genolet selló la igualdad en un partido parejo.
- Este resultado frena el impulso de Tucumán Central en su debut en la categoría. Pese a la frustración, el punto permite al equipo de Arrieta seguir sumando en un torneo exigente.
A Tucumán Central se le escurrió una buena oportunidad de extender su andar ideal como local en este Federal A. En un partido parejo, pero en el que había logrado imponerse desde el inicio, el “Rojo” empató 1-1 con Sarmiento de Resistencia, que logró igualar el encuentro sobre la agonía.
El arranque mostró al equipo de Villa Alem como amplio dominador. Las tribunas -visiblemente menos colmadas que en jornadas anteriores- espectaban y comentaban con conformidad la superioridad del equipo ante un “Aurirrojo” que lucía tímido, como si el aterrizaje en Tucumán aún le estuviese pasando factura.
Por su parte, el conjunto tucumano empezó a tejer sociedades principalmente por derecha, con Ramiro Alderete, Matías Perdigón y Matías Smith triangulando por ese costado.
Así llegó la apertura del marcador, apenas a los 5’. Perdigón envió un pelotazo preciso al espacio para Benjamín Ruiz Rodríguez, quien ejecutó un gran centro rasante para la llegada de Daniel Gómez. El último goleador de la Liga Tucumana no perdonó: empujó la pelota en el área chica y se desahogó al convertir su primer tanto con la camiseta del “Rojo”.
Todo parecía ir sobre rieles. Tucumán Central se perfilaba para inclinar la balanza a su favor en casa, donde ya había ganado sus dos partidos previos. Por su parte, Sarmiento estiraba su mal arranque de torneo, que lo traía a este duelo con una derrota y cuatro empates.
El 4-4-2 de Walter Arrieta controlaba el trámite. Alderete, Agustín Smith, Nahuel Duarte y Ezequiel Martínez no pasaban sobresaltos en defensa; Matías Smith, Perdigón, César Abregú y Brahian Collante -aunque visiblemente afectado por una molestia física- estaban incisivos, mientras Ruiz Rodríguez y Gómez demostraban efectividad.
Sin embargo, ese gran inicio se fue diluyendo. El 3-4-1-2 de Roberto Marioni encontró respuestas y gran parte del juego visitante pasó por su figura: el tucumano Braian Galván. El volante de 25 años, ex Banfield y Colorado Rapids, mostró su jerarquía para la categoría y aportó el volumen de juego que su equipo necesitaba.
A los 15’ llegó la primera advertencia: Smith falló en el cálculo al intentar rechazar una pelota aérea y Emiliano Bogado realizó una gran jugada individual que casi termina en gol. Al cierre del primer tiempo, las certezas del “Rojo” flaqueaban, pero se sostenían en dos puntos altos: Perdigón y Matías Smith.
Perdigón se confirmó como el motor del equipo; un volante mixto con despliegue, marca, gambeta y creación. Es de esos acompañantes del “5” que todo DT pretende en su equipo. De su intensidad e influencia depende gran parte del circuito de juego.
Por su parte, Smith merece un párrafo aparte: ya no juega como carrilero por izquierda (rol que había desempeñado en la temporada anterior), sino que ahora lo hace por derecha con mayor peso ofensivo. Es una amenaza constante en el uno contra uno por su aceleración y picardía; de esos jugadores distintos que ganan partidos.
El complemento inició con una jugada que pudo cambiarlo todo. Smith filtró un gran pase para Gómez, quien se encaminaba a definir sólo ante el arquero. Tras un tropezón del delantero, Ruiz Rodríguez salió al rescate y lo asistió con un centro medido para que marcara el doblete, pero, insólitamente, Gómez definió por encima del travesaño con el arco a su merced.
Como dice el viejo axioma: los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro. El conjunto chaqueño insistió para llevarse un punto valioso. Daniel Moyano se convirtió en una resistencia increíble con tres tapadas clave, pero la muralla se derrumbó a los 86’. Sarmiento cargó el área con sus hombres más altos y, tras un córner, Lucas Genolet empujó la pelota para el 1-1.
Lejos de conformarse, el visitante buscó la victoria. Un travesaño inexplicable salvó a Tucumán Central en tiempo de descuento, Moyano volvió a aparecer y, para colmo, Duarte se fue expulsado por doble amonestación.
El final de 1-1 puso fin a la racha ganadora del “Rojo” en Villa Alem. La sensación es agridulce por haber tenido la ventaja casi todo el partido y una chance inmejorable para liquidarlo. Sin embargo, para un equipo debutante en la exigencia del Federal A, sumar siempre se recibe con los brazos abiertos.