En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

En el complemento, Cruzeiro asumió el protagonismo con la ventaja numérica. Manejó la pelota, empujó a Boca contra su campo y empezó a generar situaciones, aunque le costó ser claro en los últimos metros. La primera ocasión concreta fue a los 16 minutos, con un cabezazo increíblemente desviado de Fabricio Bruno, que apareció solo tras un córner. El propio defensor volvió a tener otra chance poco después, pero su intento fue desviado en el camino. Boca resistía como podía y apostaba a alguna réplica aislada. Y estuvo cerca: a los 25 minutos, Exequiel Zeballos encabezó un contragolpe a pura velocidad y sacó un remate cruzado que obligó a una gran intervención del arquero Otávio.