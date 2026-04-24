Tucumán Central abre la sexta fecha del Federal A buscando seguir firme en casa
El equipo de Walter Arrieta recibe este sábado a Sarmiento de Resistencia con el objetivo de afianzarse en los puestos de vanguardia de la Zona 2. La gran novedad es el regreso del goleador Brahian Collante al once inicial para un duelo clave en el que el "Rojo" busca hacer valer su localía.
Resumen para apurados
- Tucumán Central recibe este sábado a las 16 a Sarmiento de Resistencia por la sexta fecha del Federal A, buscando mantenerse en los puestos altos de la Zona 2 en su propio estadio.
- El DT Walter Arrieta contará con el regreso del goleador Brahian Collante tras cumplir su sanción. El equipo apuesta a la intensidad y a la localía para lograr su tercer triunfo en casa.
- Un triunfo consolidará al equipo en puestos de clasificación y reafirmará su fortaleza como local, clave estratégica para pelear el ascenso en una temporada de alta exigencia física.
Tucumán Central tendrá este sábado, a partir de las 16, un nuevo desafío donde tratará reafirmar su buen momento como local cuando reciba a Sarmiento de Resistencia, en el encuentro que abrirá la sexta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.
El conjunto tucumano sabe que hacerse fuerte en su estadio es clave para mantenerse en la pelea de los puestos de clasificación. En ese sentido, irá en busca de su tercera victoria en casa, un objetivo que aparece como fundamental para seguir prendido en la parte alta de la tabla.
Una de las principales novedades será el regreso del goleador Brahian Collante, quien ya cumplió su sanción y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico. Su presencia representa una alternativa de peso en ataque, especialmente en la pelota parada, donde viene mostrando una gran efectividad. En los últimos encuentros como local, sus ejecuciones de tiro libre marcaron la diferencia y lo posicionaron como una de las cartas más peligrosas del equipo.
El propio delantero destacó la importancia de sostener el nivel mostrado en las presentaciones anteriores. “Ojalá podamos jugar con la intensidad y el buen manejo de pelota de esos partidos. Generamos muchas situaciones de gol y eso es lo que tenemos que repetir. Lo fundamental será ganar para seguir peleando arriba. Si nos hacemos fuertes de local vamos a tener muchas chances”, expresó.
En la mitad de la cancha, Matías Perdigón volverá a conformar el doble cinco junto a César Abregú, una sociedad que le da equilibrio y recuperación al equipo. “Ya estamos enfocados en el partido del sábado. La idea es ser intensos, presionar bien arriba y ser efectivos. En los últimos partidos generamos muchas situaciones, aunque el resultado podría haber sido más amplio”, añadió.
Sobre el rival, si bien no hay demasiada información, el plantel confía en imponer su juego desde el inicio y sostener la presión alta que le dio buenos resultados en sus últimas presentaciones.
Formaciones:
Tucumán Central: Daniel Moyano; Ramiro Alderete, Agustín Smith, Nahuel Duarte y Ezequiel Martínez; Matías Smith, Matías Perdigón, César Abregú y Brahian Collante; Benjamín Ruiz Rodríguez y Daniel Gómez. DT: Walter Arrieta.
Sarmiento (Resistencia): Diego González; Agustín Arcando, Franco Domínguez, Nahuel Franco y Matías Ayala; Pablo Martínez, Cristian Almirón, Braian Galván y Emiliano Bogado; Maximiliano Pared y Maximiliano Ibáñez. DT: Roberto Marioni.
Estadio: Tucumán Central.
Árbitro: Federico Guaymás Tornero (Salta).
Hora: 16.