Tucumán Central abre la sexta fecha del Federal A buscando seguir firme en casa

Una de las principales novedades será el regreso del goleador Brahian Collante, quien ya cumplió su sanción y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico. Su presencia representa una alternativa de peso en ataque, especialmente en la pelota parada, donde viene mostrando una gran efectividad. En los últimos encuentros como local, sus ejecuciones de tiro libre marcaron la diferencia y lo posicionaron como una de las cartas más peligrosas del equipo.