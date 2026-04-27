“No avalamos la violencia”: Tucumán Central se planta tras el escándalo en el Torneo Juvenil

El encuentro, disputado en el estadio Roberto “Tito” Molinari de Santiago del Estero, estaba 2-0 a favor del local cuando, a los 22 minutos del segundo tiempo, un cruce entre jugadores derivó en una batalla campal. Golpes de puño, empujones y corridas desbordaron la situación, obligando al árbitro a suspender el partido. Algunos juveniles resultaron heridos y debieron ser asistidos en el campo de juego. Según pudo averiguar LA GACETA, varios futbolistas del “Rojo” debieron ser trasladados por las autoridades del club hacia los centros de salud para ser atendidos, debido a que el encuentro no contaba con la logística necesaria para hacerlo.