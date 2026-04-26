Tucumán Central protagonizó un violento episodio ante Unión Santiago en el Torneo Juvenil

La violencia no solo quedó en lo simbólico. Varios juveniles terminaron con cortes y heridas visibles, lo que motivó el ingreso de una ambulancia al campo de juego para asistir a los futbolistas afectados. La imagen de chicos siendo atendidos en pleno partido reflejó la gravedad de lo ocurrido en un contexto que, por su naturaleza formativa, debería estar atravesado por otros valores.