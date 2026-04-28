La Liga Tucumana pone cuarta con una nutrida agenda de partidos en toda la provincia

La cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Tucumana “Martín Macheta Robles” se disputará entre este miércoles y jueves con una agenda nutrida de partidos en todas las zonas, en un tramo clave del certamen que comienza a perfilar a los principales candidatos. Además, los clubes tendrán plazo hasta el martes para incorporar refuerzos, en busca de potenciar sus planteles de cara a lo que viene.