La Liga Tucumana pone cuarta con una nutrida agenda de partidos en toda la provincia

Resumen para apurados
- La Liga Tucumana disputa la cuarta fecha del Torneo Apertura este miércoles y jueves en diversas sedes provinciales, una jornada clave para definir a los candidatos al título.
- El certamen se desarrolla en seis zonas con partidos destacados como Central Norte-Villa Mitre. Además, los clubes tienen hasta el martes para incorporar refuerzos a sus planteles.
- Esta fecha marcará el rumbo de los equipos en la lucha por la clasificación. Con líderes consolidados como Famaillá, los resultados definirán las aspiraciones en cada grupo.
La cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Tucumana “Martín Macheta Robles” se disputará entre este miércoles y jueves con una agenda nutrida de partidos en todas las zonas, en un tramo clave del certamen que comienza a perfilar a los principales candidatos. Además, los clubes tendrán plazo hasta el martes para incorporar refuerzos, en busca de potenciar sus planteles de cara a lo que viene.
En el Grupo A, la acción comenzará el miércoles desde las 16 con los cruces entre San José y Talleres, y Experimental frente a All Boys. Más tarde, a las 18, Central Norte recibirá a Villa Mitre en uno de los encuentros destacados de la jornada.
Por el Grupo B, también el miércoles, San Antonio se medirá con Tucumán Central, mientras que Atlético enfrentará a Sportivo Guzmán en cancha de San Jorge. La fecha se completará el jueves con el duelo entre Argentinos del Norte y San Martín.
El Grupo C tendrá actividad repartida en dos días: el miércoles, Unión del Norte jugará ante San Lorenzo en Delfín Gallo. El jueves será el turno de Cruz Alta contra Atlético Concepción y Lastenia frente a San Juan.
En el Grupo D, el miércoles Famaillá chocará con San Pablo, mientras que desde las 21 Bella Vista será local ante Santa Lucía FC. El jueves se cerrará la fecha con el enfrentamiento entre Ateneo y San Fernando.
Los cruces interzonales también aportarán atractivo: el miércoles se medirán Almirante Brown ante Juventud Unida y Garmendia FC frente a Amalia.
Por su parte, el Grupo E iniciará el miércoles con Santa Rosa ante Azucarera Argentina. El jueves continuará con San Ramón frente a Alto Verde, Unión Simoca contra Concepción FC y, en el cierre nocturno desde las 21, Ñuñorco recibirá a La Providencia.
Finalmente, el Grupo F tendrá una intensa programación: el miércoles jugarán Deportivo Llorens ante San Lorenzo de Santa Ana y Sportivo Trinidad frente a Santa Ana, mientras que a las 21 Jorge Newbery se enfrentará a Deportivo Graneros. El jueves, Deportivo Marapa se medirá con Deportivo Aguilares.
Con una agenda distribuida en múltiples escenarios, la cuarta fecha promete emociones y puntos clave en juego, en un torneo que empieza a entrar en ritmo y donde cada resultado puede marcar el rumbo de los equipos en la pelea por la clasificación.
Posiciones
Zona A
Central Norte y Experimental 7
Villa Mitre y Talleres 4
San José y Juventud Unida 3
All Boys 0
Zona B
Sportivo Guzmán 7
San Martín y San Antonio 4
Tuc. Central, Amalia y Arg. del Norte 3
Atlético Tuc. 0
Zona C
Lastenia y Atl. Concepción 6
Garmendia 5
Unión del N. 3
San Juan, Cruz Alta y San Lorenzo (DG) 2
Zona D
Famaillá 9
Bella Vista y Alt. Brown 6
San Pablo 4
San Fernando 3
Santa Lucía 2
Ateneo 1
Zona E
Unión Simoca y Concepción FC 7
La Providencia 5
San Ramón 4
Ñuñorco y Alto Verde 3
Santa Rosa 2
Azucarera Argentina 1
Zona F
Graneros y Marapa 9
Jorge Newbery y Dep. Aguilares 6
Llorens y San Lorenzo (SA) 3
Trinidad y Santa Ana 0