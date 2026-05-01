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Calendario de pagos de ANSES en mayo: ¿quiénes cobran primero con los nuevos aumentos?

El organismo previsional confirmó el cronograma del quinto mes del año para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

El cronograma de pagos de Anses para el mes de mayo. El cronograma de pagos de Anses para el mes de mayo. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES confirmó el calendario de pagos de mayo 2026 en Argentina para jubilados y asignaciones, iniciando el día 11 con haberes mínimos tras un ajuste por inflación.
  • Los montos se actualizaron un 3,38% según el IPC de marzo. El cronograma prioriza a jubilaciones mínimas y unifica el inicio de asignaciones familiares y universales.
  • Esta actualización busca mitigar el impacto inflacionario en los sectores vulnerables. La modalidad de pago por DNI asegura una distribución organizada durante todo el mes.
Resumen generado con IA

A lo largo del mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) distribuye todas las prestaciones sociales correspondientes, tanto jubilaciones y pensiones mínimas como asignaciones. A pesar de que el primer día de mayo está marcado por la inactividad, el cronograma de pagos del organismo previsional continuará el curso del mes anterior.

Cómo son los nuevos montos y modalidad de pago de los Créditos Anses en mayo de 2026

Cómo son los nuevos montos y modalidad de pago de los Créditos Anses en mayo de 2026

El organismo previsional ratificó el cronograma de pagos para mayo de 2026, donde las jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos serán las primeras en recibir el beneficio, en la segunda semana de mayo. A esta disposición le seguirán los mismos regímenes pero que superen los haberes mínimos. Las asignaciones, no importa su tipo, comenzarán todas al mismo tiempo.

Al mismo tiempo se confirmó cuál será la actualización de este mes. Mientras que en abril fue de un 2,9%, en mayo, los beneficiarios cobrarán un 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%, según el índice de Precios del Consumidor (IPC). Las liquidaciones estarán disponibles para su consulta en la plataforma Mi ANSES a partir del mismo 11 de mayo.

El calendario completo de la Anses de mayo 2026

El esquema de pagos completo detalla cada una de las prestaciones, lo cual incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones de Pago Único y el Seguro por Desempleo, entre otras.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo  
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo  
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo  
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo  
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo  
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo  
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo  
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo  
  • DNI terminados en 9: 21 de mayo  
  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo  
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo  
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo  
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo  
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo  
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo  
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo  
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo  
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo  
  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo  
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo  
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo  
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo  
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo  
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo  
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo  
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo  
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo  
  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
  • Asignación por Maternidad: Todas las terminaciones de documento del 13 de mayo al 10 de junio.
  • Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Todas las terminaciones del 12 de mayo al 10 de junio.
  • Asignaciones Familiares de PNC: Todas las terminaciones del 11 de mayo al 10 de junio.
  • Prestación por Desempleo: Los pagos iniciarán el 22 de mayo (DNI 0 y 1) y finalizarán el 29 de mayo (DNI 8 y 9).
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
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