Calendario de pagos de ANSES en mayo: ¿quiénes cobran primero con los nuevos aumentos?

Al mismo tiempo se confirmó cuál será la actualización de este mes. Mientras que en abril fue de un 2,9%, en mayo, los beneficiarios cobrarán un 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%, según el índice de Precios del Consumidor (IPC). Las liquidaciones estarán disponibles para su consulta en la plataforma Mi ANSES a partir del mismo 11 de mayo.