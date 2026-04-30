Nueva Ley de Discapacidad: lo que debés saber sobre las Pensiones No Contributivas y sus montos

El nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno nacional busca reconfigurar el sistema de asistencia previsional bajo un criterio de estandarización del gasto público. De acuerdo con el proyecto enviado al Congreso por la Secretaría de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas (PNC) quedarán fijadas estrictamente en el 70% de una jubilación mínima, eliminando las facultades que permitían ajustar los montos según la ubicación geográfica o la severidad del cuadro médico.