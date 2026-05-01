"Entre particulares": un juez provincial ratificó su competencia en la demanda de Jaldo contra Molinuevo

El juez advirtió que "la circunstancia de que los sujetos procesales revistan la calidad e investidura de gobernador provincial y diputada nacional no muta per se la naturaleza de la relación jurídica sustancial debatida y tampoco habilita el fuero federal, toda vez que dicha calidad no se encuentra entre las causas que la Constitución Nacional ni la Ley N° 48 prevén como determinantes de la competencia federal". "No se trata aquí de una causa en que la Nación o la Provincia sean parte, ni de una causa regida por normas federales, ni de ninguno de los supuestos de excepción que tornarían procedente la intervención de la justicia Federal", insistió.