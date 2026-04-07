Un juez le da 48 horas a la diputada Molinuevo para borrar las publicaciones contra Jaldo

La diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza.
Resumen para apurados
- El juez Pedro Cagna ordenó a la diputada Soledad Molinuevo eliminar en 48 horas publicaciones contra Osvaldo Jaldo en Tucumán, para cumplir con una sentencia del 15 de marzo.
- La decisión del fuero Civil y Comercial surge tras el incumplimiento de un fallo previo que obliga a la referente liberal a retirar contenido considerado agraviante.
- El caso establece un límite judicial sobre el discurso de los funcionarios en redes sociales y podría influir en futuras disputas legales por difamación en el ámbito político.
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