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Un juez le da 48 horas a la diputada Molinuevo para borrar las publicaciones contra Jaldo

Pedro Cagna, del fuero Civil y Comercial de la Capital, instó a la referente liberal a cumplir con la sentencia dictada el 15 de marzo.

La diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza. La diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El juez Pedro Cagna ordenó a la diputada Soledad Molinuevo eliminar en 48 horas publicaciones contra Osvaldo Jaldo en Tucumán, para cumplir con una sentencia del 15 de marzo.
  • La decisión del fuero Civil y Comercial surge tras el incumplimiento de un fallo previo que obliga a la referente liberal a retirar contenido considerado agraviante.
  • El caso establece un límite judicial sobre el discurso de los funcionarios en redes sociales y podría influir en futuras disputas legales por difamación en el ámbito político.
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