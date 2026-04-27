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Jaldo, sobre el acuerdo con Cabrales: “El café puede generar empleo y diversificar la producción”

El gobernador destacó la firma del convenio con la empresa y afirmó que la iniciativa busca impulsar una nueva cadena productiva en la provincia

EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo y sus funcionarios junto a Martín Cabrales. COMUNICACIÓN PÚBLICA EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo y sus funcionarios junto a Martín Cabrales. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo firmó un acuerdo con Cabrales S.A. en la Casa de Gobierno de Tucumán para impulsar la producción de café local y generar nuevos puestos de trabajo.
  • Mediante una alianza público-privada, se busca diversificar la matriz productiva provincial. El convenio garantiza a los productores la comercialización de un cultivo novedoso.
  • El proyecto busca reducir la dependencia de importaciones y posicionar a Tucumán como pionera nacional en café, transformando el clima y suelo en un motor de empleo genuino.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo puso en valor el impulso a la producción de café en la provincia tras la firma de un convenio de cooperación con la empresa Cabrales S.A., al que definió como “un paso importante” para diversificar la matriz productiva y generar empleo.

“Hoy se ha firmado un convenio muy importante entre una empresa privada, como Café Cabrales, y el Gobierno de la Provincia”, sostuvo el mandatario durante el acto realizado en Casa de Gobierno, donde remarcó la necesidad de fortalecer el vínculo entre el sector público y privado.

En ese sentido, explicó que la iniciativa se enmarca en una política orientada a potenciar las economías regionales. “Todo esto tiene que ver con el trabajo articulado entre el Estado público provincial y la actividad privada. Nosotros dependemos de nuestras economías regionales y vamos buscando diversificar actividades de acuerdo a nuestras tierras, nuestros climas y nuestros productores”.

Jaldo destacó además el perfil del productor tucumano y su capacidad de adaptación. “Tenemos productores con mucha vocación, con esfuerzo y con ganas de superarse y diversificar sus actividades”.

El café tucumano, cada vez más cerca de ser el primero de origen argentino

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Al referirse al desarrollo del café como nueva alternativa, explicó su potencial estratégico. “Tucumán es una de las primeras provincias que está avanzando con las plantaciones de café. En la Argentina prácticamente se importa el 100% del café, por lo que este desarrollo abre una oportunidad importante”.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la garantía de comercialización para los productores. “Hemos firmado un convenio de colaboración y reciprocidad mutua. El productor que se dedique a esta actividad tendrá asegurada la comercialización, que es una de las etapas más complejas en el contexto económico actual”, afirmó.

Asimismo, el mandatario resaltó el impacto social del proyecto. “El café es una actividad que genera mucha mano de obra en todo su proceso, desde la plantación hasta la industrialización y la comercialización. Tucumán no tiene minería ni petróleo, pero sí tiene clima, tierra y gente emprendedora”.

Por último, agradeció el acompañamiento del sector privado y el compromiso de la firma participante. “Quiero agradecer a la empresa Cabrales por estar en Tucumán y por acompañar este proceso de diversificación productiva. Es un orgullo firmar un acuerdo con una firma líder y de tanto prestigio”, expresó.

“Estamos tomando decisiones que no solo fortalecen al sector productivo, sino que también generan puestos de trabajo genuinos. El desafío de la Argentina es crear empleo, y el Estado debe articular con el sector privado para lograrlo. No solo producimos, sino que también garantizamos la comercialización. Eso es clave en el contexto actual”, concluyó.

Presentes

El acto fue encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, junto al ministro de Economía, Daniel Abad; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas;  la senadora nacional Beatriz Ávila; el director ejecutivo del organismo, Maximiliano Martínez; y el presidente de Cabrales S.A., Martín Cabrales.

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