Jaldo, sobre el acuerdo con Cabrales: “El café puede generar empleo y diversificar la producción”

En ese sentido, explicó que la iniciativa se enmarca en una política orientada a potenciar las economías regionales. “Todo esto tiene que ver con el trabajo articulado entre el Estado público provincial y la actividad privada. Nosotros dependemos de nuestras economías regionales y vamos buscando diversificar actividades de acuerdo a nuestras tierras, nuestros climas y nuestros productores”.