Osvaldo Jaldo lanzó tecnicaturas universitarias en ocho comunas del interior tucumano

En ese marco, Jaldo expresó: “Estamos muy contentos hoy en esta comuna del este tucumano. No hemos venido a traer una obra de infraestructura ni equipamiento, sino a traer la Universidad Tecnológica Nacional, con más de cuatro o cinco tecnicaturas para que los jóvenes del interior tengan las mismas posibilidades que quienes viven en las grandes ciudades”. Además, resaltó la decisión de la universidad de “federalizar y descentralizar” la educación superior y articular con el Gobierno provincial para llegar a comunas rurales.