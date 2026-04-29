Osvaldo Jaldo lanzó tecnicaturas universitarias en ocho comunas del interior tucumano

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo lanzó este miércoles ocho tecnicaturas de la UTN en el interior de Tucumán para federalizar la educación superior y beneficiar a jóvenes de ocho comunas.
- El programa, coordinado con el Ministerio del Interior, ofrece carreras como logística y programación diseñadas según la demanda productiva de cada localidad para 454 inscriptos.
- Se espera que la descentralización educativa fomente el empleo en blanco y el desarrollo regional, superando barreras económicas y geográficas que limitan el acceso universitario.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles en La Florida y Luisiana la presentación oficial de un convenio entre el Ministerio del Interior de Tucumán y la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán (UTN-FRT), destinado a implementar tecnicaturas universitarias en comunas del interior.
El acuerdo, firmado en junio de 2025 en el marco del Día de la Ingeniería Argentina, busca ampliar la oferta académica en zonas alejadas de los principales centros urbanos.
La iniciativa involucra a ocho comunas con carreras definidas según las necesidades productivas de cada territorio: Delfín Gallo (Programación), Los Ralos (Higiene y Seguridad en el Trabajo), Santa Ana (Energías Renovables), Ranchillos (Logística), León Rougés (Mantenimiento Industrial), San Pablo y Villa Nougués (Higiene y Seguridad en el Trabajo), La Florida y Luisiana (Mantenimiento Industrial) y Colombres (Logística). El proyecto registra 454 jóvenes inscriptos en las distintas carreras.
La Secretaría de Estado de Grandes Comunas y la UTN coordinaron el relevamiento de necesidades formativas en cada localidad para definir la oferta académica. El convenio se enmarca en la política provincial de federalización educativa.
Durante su visita a La Florida y Luisiana, Jaldo también recorrió las obras de pavimento que se ejecutan en el ingreso principal de la comuna, que contempla diez cuadras.
En ese marco, Jaldo expresó: “Estamos muy contentos hoy en esta comuna del este tucumano. No hemos venido a traer una obra de infraestructura ni equipamiento, sino a traer la Universidad Tecnológica Nacional, con más de cuatro o cinco tecnicaturas para que los jóvenes del interior tengan las mismas posibilidades que quienes viven en las grandes ciudades”. Además, resaltó la decisión de la universidad de “federalizar y descentralizar” la educación superior y articular con el Gobierno provincial para llegar a comunas rurales.
El mandatario destacó que la iniciativa alcanza a cerca de 500 estudiantes y remarcó las dificultades que muchas veces enfrentan los jóvenes del interior para acceder a estudios universitarios: “Hay cuestiones económicas, el desarraigo, el trabajo y las obligaciones familiares. Por eso queremos que la universidad vaya a buscarlos a cada localidad”.
Asimismo, vinculó la formación técnica con la inserción laboral: “Esto es preparar y capacitar a los jóvenes con un título universitario para que tengan más posibilidades de acceder a un trabajo digno, en blanco y con cobertura social”.
En relación al contexto nacional, Jaldo subrayó: “Es destacable que, en momentos difíciles donde las universidades atraviesan problemas presupuestarios, la UTN haya tomado la decisión de llegar al interior”. También señaló que la continuidad y ampliación del programa dependerá de las posibilidades conjuntas entre la Provincia y la casa de estudios.
El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Obras Públicas Marcelo Nazur; de Educación Susana Montaldo; comisionado de La Florida Arturo Soria; de Delfín Gallo, Ambrosio Paez; Ranchillos, Luis del Campo; San Pablo Miguel González; León Rouges, Oscar Vega; Santa Ana, Hernán Delgado; Colombres, Daniel Hernández; Los Ralos, Ely Brandan; el titular del Ente de Infraestructura, Armando Cortalezzi; del IPLA Dante Loza; secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán; los legisladores Walter Herrera, Mario Leito, Alejandro Figueroa, Marcelo Herrera; decano de la UTN Rubén Egea; representante Casa de Tucumán, Enrique Salvatierra
Por su parte, Acevedo sostuvo: “Estamos acompañando al gobernador en algo que marca un hito histórico. Mientras en algunas regiones las universidades están complicadas con el presupuesto, en Tucumán se tomó la decisión de llevar la universidad al interior”. Además, explicó que las tecnicaturas fueron definidas según las necesidades productivas de cada jurisdicción y remarcó que más de 450 estudiantes accederán a formación universitaria.
El vicegobernador también se refirió a la agenda legislativa y expresó su expectativa de que se apruebe el proyecto de “ficha limpia”, junto a otras iniciativas vinculadas a salud, la modificación del Código Tributario y la prórroga de la emergencia en transporte.
Por su parte, el decano de la UTN, Rubén Egea, explicó que las carreras están vinculadas a la realidad socioeconómica de cada zona y tienen una duración aproximada de dos años. “Buscamos federalizar el acceso al conocimiento y evitar que muchos jóvenes queden en el camino por no poder trasladarse a los grandes centros urbanos”, indicó.
A su turno, Monteros afirmó: “Por primera vez llevamos carreras universitarias al interior profundo, con cerca de 500 alumnos inscriptos. Esto es fruto de una decisión política del gobernador, que a pesar de las dificultades económicas prioriza a la juventud”. En ese sentido, destacó el valor de acercar la universidad a las comunas y generar herramientas para el acceso a un trabajo digno.
El ministro también defendió el rol de las comunas: “Estos hechos concretos demuestran que no solo prestan servicios, sino que generan oportunidades. Son un sostén fundamental en cada comunidad”.
El comisionado comunal de La Florida, Arturo Soria, remarcó: “Es histórico para el interior. Primero fue un sueño tener escuelas secundarias, y hoy estamos recibiendo la universidad en nuestro pueblo”. Además, destacó las oportunidades laborales que se abrirán para los jóvenes.
Finalmente, el comisionado de Santa Ana, Hernán Romano, sostuvo: “Es un hecho histórico que, en tiempos difíciles, el interior tenga estas oportunidades que impactan en la vida social y laboral de nuestros jóvenes y en el desarrollo de nuestras comunidades”.