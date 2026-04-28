Chikungunya en Tucumán: de dónde llegó el virus y por qué encontró el lugar ideal para expandirse

No hizo ruido al entrar. No cruzó fronteras de manera evidente ni llegó con una alarma. El chikungunya avanzó en silencio, mezclada entre viajes cotidianos, rutas comerciales, vuelos regionales y movimientos constantes de personas entre países donde el virus ya circulaba con fuerza. Cuando finalmente impactó en Tucumán, encontró un escenario perfecto para multiplicarse: calor persistente, humedad, lluvias frecuentes y la presencia consolidada del Aedes aegypti, el mismo mosquito que ya había puesto en jaque al territorio durante las epidemias históricas de dengue. Lo que parecía una amenaza lejana dejó de serlo. Hoy, con cientos de casos registrados y una curva en ascenso, el foco ya no está en su llegada, sino en reconstruir cómo ingresó y por qué Tucumán resultó tan vulnerable.