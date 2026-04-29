"Gritaban de dolor": cómo se vive en los barrios tucumanos en los que la epidemia de chikungunya no da tregua

“Mire cómo está otra vez. No solo hay mosquitos, también hay víboras”, apunta, y admite que vive con miedo a que el barrio se convierta en un foco permanente de enfermedades. Aunque todavía no tuvo dengue ni chikungunya, Ester vive pendiente de los mosquitos. Usa ventilador aun cuando hace frío para espantarlos. “Prefiero estar resfriada antes que me pique”, resume. Porque aunque el otoño avanza con algunos días más frescos, los insectos siguen ahí. Cerca. Persistentes. Como una amenaza que nunca se termina.