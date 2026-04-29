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Javier Milei llegó al Congreso junto con todo su gabinete para respaldar a Manuel Adorni

El mandatario libertario acompañó al jefe de Gabinete nacional en su presentación ante la Cámara de Diputados.

Javier Milei, junto con todo su Gabinete. FOTO X @OPRArgentina Javier Milei, junto con todo su Gabinete. FOTO X @OPRArgentina
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei y su gabinete respaldaron hoy a Manuel Adorni en el Congreso durante la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados.
  • La sesión transcurre con alta tensión y un fuerte operativo de seguridad, mientras Adorni responde más de 2.000 preguntas sobre economía, salud y su situación patrimonial.
  • Este gesto de unidad busca blindar políticamente al Jefe de Gabinete frente a las críticas de la oposición y las investigaciones judiciales que pesan sobre su entorno personal.
Resumen generado con IA

En una clara señal de respaldo político, el presidente Javier Milei desembarcó en el Congreso nacional, en Buenos Aires, junto con la plana mayor de su Gabinete para acompañar a Manuel Adorni en la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en una sesión atravesada por un clima de alta tensión y fuertes cuestionamientos de la oposición.

La llegada del mandatario se produjo pasadas las 10, en medio de un fuerte operativo de seguridad y con el Parlamento vallado. Milei ingresó acompañado por funcionarios clave de su administración, en una demostración explícita de apoyo al jefe de Gabinete, que enfrenta una exposición compleja en el recinto.

Entre los presentes estuvieron el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

También participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia e hijo del juez Carlos Alberto Mahiques, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el cuestionado ministro de Salud, Mario Lugones; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y Eduardo “Lule” Menem.

Con el recinto completo y un palco colmado de dirigentes oficialistas, Adorni inició su exposición a las 10.30, en el marco de una sesión informativa que se anticipa extensa por la cantidad de consultas formuladas por los legisladores, consignó el diario "Ámbito".

Aunque se trata de una instancia institucional prevista por ley, la presentación quedó atravesada por los cuestionamientos sobre la situación patrimonial del funcionario, lo que elevó la expectativa política alrededor de su exposición. En su última aparición pública, el 25 de marzo, Adorni había advertido que solo respondería “ante un juez” y había desestimado las críticas al calificarlas como planteos de “apenas periodistas”.

Durante la jornada, el jefe de Gabinete deberá responder más de 2.000 preguntas sobre distintas áreas de la administración nacional. Según el detalle oficial, el 20% de las consultas se concentra en temas económicos, como deuda, FMI, reservas, programa macroeconómico, producción, industria, pymes, comercio, consumo, energía, gas, subsidios y tarifas.

El 15% corresponde a salud, con foco en medicamentos, hospitales y prestaciones; el 13%, a seguridad, con eje en narcotráfico, fuerzas federales y delitos; el 12%, a políticas sociales vinculadas a alimentos y asistencia; y otro 12%, a temas de Justicia, como la Corte Suprema, jueces y el funcionamiento del Poder Judicial.

Además, el 9% de las preguntas está relacionado con seguridad social, incluyendo Anses, jubilaciones y pensiones; el 8%, con Defensa, particularmente sobre reequipamiento militar, Fuerzas Armadas e Iosfa; el 6%, con educación y universidades; mientras que el 5% restante se concentra en temas personales y judiciales, entre ellos el caso $Libra, viajes privados y denuncias que involucran al jefe de Gabinete.

La sesión se desarrolla en un escenario de fuerte confrontación política, con el oficialismo alineado detrás de Adorni y la oposición enfocada en interpelar al funcionario sobre su gestión y su situación patrimonial.

Temas Buenos AiresHonorable Cámara de Diputados de la NaciónCongreso de la NaciónDiego SantilliFederico SturzeneggerGobierno nacionalGabinete nacionalJavier Milei
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