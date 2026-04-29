Javier Milei llegó al Congreso junto con todo su gabinete para respaldar a Manuel Adorni

En una clara señal de respaldo político, el presidente Javier Milei desembarcó en el Congreso nacional, en Buenos Aires, junto con la plana mayor de su Gabinete para acompañar a Manuel Adorni en la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en una sesión atravesada por un clima de alta tensión y fuertes cuestionamientos de la oposición.