La Justicia investiga dos cajas de seguridad de la esposa de Manuel Adorni

El requerimiento fue dirigido al Banco Galicia, entidad a la que se le pidió precisar la nómina completa de personas autorizadas a acceder a esas cajas. Además, el fiscal solicitó los registros de ingresos y egresos, ya sea en libros, actas u otros sistemas, junto con el detalle de fechas, horarios e identidad de quienes hayan accedido desde enero de 2022 hasta la actualidad.