La Justicia investiga dos cajas de seguridad de la esposa de Manuel Adorni

Resumen para apurados
- El fiscal Pollicita pidió informes sobre dos cajas de seguridad de la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito en Argentina.
- La justicia solicitó al Banco Galicia registros de acceso y cámaras desde 2022. La causa analiza gastos de 15.000 dólares en Aruba frente a los ingresos declarados por el funcionario.
- El juez Ariel Lijo deberá determinar la compatibilidad entre el patrimonio y los ingresos de Adorni. El caso pone bajo la lupa la transparencia financiera del entorno presidencial.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó información sobre dos cajas de seguridad registradas a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de avanzar en el análisis de sus movimientos financieros.
El requerimiento fue dirigido al Banco Galicia, entidad a la que se le pidió precisar la nómina completa de personas autorizadas a acceder a esas cajas. Además, el fiscal solicitó los registros de ingresos y egresos, ya sea en libros, actas u otros sistemas, junto con el detalle de fechas, horarios e identidad de quienes hayan accedido desde enero de 2022 hasta la actualidad.
Como parte de las medidas, también se requirió el material fílmico de las cámaras de seguridad ubicadas en los accesos al área de cajas, con la intención de reconstruir los movimientos y establecer posibles responsabilidades dentro de la causa.
La novedad fue dada a conocer este viernes por el periodista Ariel Zak en el programa “Mañana Sylvestre”, por Radio 10.
La investigación se intensifica luego de que surgieran nuevos datos vinculados a gastos realizados durante un viaje familiar a Aruba, que se sumaron tras el cierre de otra causa que había puesto el foco en el uso del avión presidencial para un viaje a Estados Unidos.
En ese expediente, el juez Daniel Rafecas resolvió archivar la denuncia al considerar que “no se advierte una desviación del destino” en el uso del ARG-01 durante el traslado de la comitiva oficial para el inicio de la “Argentina Week”. La causa analizaba una presunta malversación de fondos públicos, pero fue cerrada al no encontrar elementos que encuadraran en una conducta penalmente relevante.
La polémica se había originado cuando el propio Adorni reconoció que su esposa lo acompañó en ese viaje oficial, pese a no ser funcionaria pública. “Vengo a deslomarme a EEUU y quería que me acompañe”, había señalado, lo que generó cuestionamientos.
Más allá de esa resolución, continúa en trámite la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que está a cargo del juez Ariel Lijo. En ese marco, además de las pericias sobre las cajas de seguridad, se incorporaron detalles sobre los gastos realizados en Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025.
Según consta en el expediente, Adorni desembolsó U$S 8.874 en alojamiento en dos hoteles del Caribe y U$S 5.800 en pasajes aéreos. De acuerdo con la documentación, se hospedó primero en el hotel Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, con desayuno incluido. Luego continuó su estadía en el Divi Dutch Village Resort hasta el 9 de enero.
El eje de la investigación apunta a determinar si estos gastos resultan compatibles con los ingresos declarados por el funcionario, quien en ese período percibía un salario cercano a los $3 millones mensuales, monto que se mantenía congelado.