Categorías del monotributo: cuáles son los topes de mayo y cuánto se paga

En el inicio del nuevo mes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indicó que los montos aplicados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes se mantienen vigentes. Tanto los topes de facturación como la cuota mensual conservan los parámetros establecidos a partir del primero de febrero, los cuales regirán durante todo mayo sobre los ingresos de los trabajadores.