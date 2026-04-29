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Categorías del monotributo: cuáles son los topes de mayo y cuánto se paga

Los topes que definen la variación de categoría así como las cuotas correspondientes se actualizan según el régimen inflacionario acumulado del semestre anterior.

Las categorías del monotributo en mayo de 2026. Las categorías del monotributo en mayo de 2026. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA confirmó que en mayo de 2026 se mantienen vigentes los topes de facturación y cuotas del Monotributo en Argentina, según los parámetros establecidos a inicios de año.
  • Los valores, vigentes desde febrero, se basan en el ajuste por inflación del semestre anterior. Las escalas van desde la A ($10,2 millones) hasta la K ($108,3 millones anuales).
  • Este esquema busca evitar que los contribuyentes queden fuera del régimen simplificado por efectos inflacionarios, garantizando estabilidad fiscal para los trabajadores autónomos.
Resumen generado con IA

En el inicio del nuevo mes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indicó que los montos aplicados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes se mantienen vigentes. Tanto los topes de facturación como la cuota mensual conservan los parámetros establecidos a partir del primero de febrero, los cuales regirán durante todo mayo sobre los ingresos de los trabajadores.

Las escalas del esquema tributario no sufrirán modificaciones durante este período. Estos límites de percepción se vienen aplicando tras la actualización de principios de año. Cabe destacar que estos valores rigen según el ajuste por índice inflacionario del último semestre, variable que alcanza a la totalidad de los sujetos inscriptos en este sistema.

Cuáles son las categorías vigentes según los ingresos brutos 

Cada categoría se define por los topes de ingresos brutos permitidos. Esta referencia determina si un contribuyente pertenece a una clase determinada o si, por el contrario, debe abandonar el modelo simplificado que unifica el componente impositivo (IVA y Ganancias) con el previsional (jubilación y obra social). Asimismo, los pagos mensuales para acceder a los beneficios se corresponden con dichos niveles de facturación.

De acuerdo con los techos salariales actualizados en febrero de este 2026, los valores de mayo quedan en las siguientes escalas:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13 anuales
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52
  • Categoría D: hasta $26.212.853,42
  • Categoría E: hasta $30.833.964,37
  • Categoría F: hasta $38.642.048,36
  • Categoría G: hasta $46.211.109,37
  • Categoría H: hasta $70.113.407,33
  • Categoría I: hasta $78.479.211,62
  • Categoría J: hasta $89.872.640,30
  • Categoría K: hasta $108.357.084,05

Es fundamental recordar que la actualización de estos umbrales se basa estrictamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre anterior. Este mecanismo permite ajustar el sistema a la evolución económica y evitar que los usuarios queden excluidos por el efecto de la inflación. Se pueden chequear todos los detalles en la web oficial de ARCA.

Cuáles son las cuotas a pagar en mayo  

En cuanto a las cuotas mensuales, los valores para mayo de 2026 reflejan la última actualización aplicada:

  • Categoría A: $42.386,74
  • Categoría B: $48.250,78
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (venta de bienes)
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (venta de bienes)
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (venta de bienes)
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (venta de bienes)
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (venta de bienes)
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (venta de bienes)
Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
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