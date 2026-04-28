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Monotributo: desde mayo varias categorías pagarán más de $100.000 por mes

El régimen simplificado tendrá nuevos importes desde mayo y varias escalas pasarán la barrera de los seis dígitos. El impacto se sentirá con más fuerza en categorías medias y altas, especialmente entre quienes prestan servicios.

Nuevos montos del monotributo: cómo quedan las categorías y cuotas Nuevos montos del monotributo: cómo quedan las categorías y cuotas
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA aplicará en mayo nuevos montos en el monotributo de Argentina, donde las cuotas de varias categorías superarán los $100.000 por la actualización del esquema impositivo.
  • El incremento afecta más a servicios (Categoría E en adelante) que a bienes (Categoría F). La medida responde a la reestructuración de topes frente a la elevada inflación actual.
  • Los contribuyentes enfrentan el riesgo de exclusión o recategorización forzosa. Este ajuste definirá la permanencia de miles de trabajadores en el régimen simplificado de ARCA.
Resumen generado con IA

La actualización del monotributo que comenzará a regir en mayo traerá incrementos en las cuotas mensuales y hará que varias categorías superen los $100.000 de pago obligatorio. El nuevo esquema, administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), impactará de manera diferente según la actividad desarrollada por cada contribuyente.

En términos generales, quienes se desempeñan en servicios volverán a afrontar importes más elevados que aquellos dedicados a la venta de bienes. Esa diferencia responde a la estructura histórica del régimen simplificado, donde los componentes impositivo, jubilatorio y de obra social se calculan de forma diferenciada.

Con este escenario, el monotributo vuelve a quedar en el centro de atención de pequeños contribuyentes que revisan si continúan dentro del sistema o si deberán evaluar otros encuadres fiscales.

Las escalas que pasan los seis dígitos

Desde mayo, en servicios, la categoría E ya superará los $100.000 mensuales y marcará el ingreso de los valores de seis cifras. A partir de allí, todas las escalas superiores quedarán por encima de ese umbral y mostrarán aumentos progresivos.

En las categorías más altas, los importes escalarán con fuerza hasta superar ampliamente el millón de pesos mensual en el nivel máximo permitido del régimen.

Para quienes venden productos, el cruce de la barrera de los $100.000 comenzará desde la categoría F. En ese segmento también habrá incrementos importantes, aunque inferiores en comparación con servicios.

Los topes de facturación que también cambian

Además de las cuotas mensuales, el monotributo actualiza los límites de facturación anual que determinan la categoría correspondiente para cada contribuyente.

Ese punto resulta clave, ya que exceder los topes vigentes puede derivar en una recategorización obligatoria o incluso en la exclusión del sistema simplificado.

Con inflación elevada, muchos trabajadores independientes observan que sus ingresos nominales crecen sin que eso implique necesariamente una mejora real en su poder adquisitivo, lo que puede empujarlos a escalas más altas.

Cómo revisar deuda y pagar en ARCA

ARCA recordó que quienes tributan en el monotributo pueden consultar su situación fiscal ingresando con clave fiscal al portal oficial.

Allí es posible verificar períodos impagos, intereses acumulados, generar volantes electrónicos de pago y adherirse al débito automático.

También continúan habilitados medios digitales como home banking, códigos QR y billeteras virtuales para cumplir con la obligación mensual desde mayo.

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