ARCA subasta iPhone, AirPods y parlantes a bajo precio: cómo participar paso a paso

Resumen para apurados
- ARCA realizará una subasta online de iPhones y otros dispositivos electrónicos el 21 de mayo vía Banco Ciudad. La venta de artículos de Aduana ofrece precios por debajo del mercado.
- Para participar es necesario registrarse en el portal, abonar un depósito en garantía y ofertar en vivo. Se subastan equipos como iPhone 13 y Xiaomi sin verificación de encendido.
- Esta medida facilita el acceso a tecnología premium a menor costo, pero traslada el riesgo técnico al comprador. Representa una vía eficaz de recaudación mediante activos ociosos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva subasta pública online que incluye celulares, auriculares y dispositivos electrónicos a precios significativamente más bajos que los del mercado. El evento se realizará el próximo 21 de mayo a través de la plataforma del Banco Ciudad y ya genera gran interés entre los usuarios.
Qué productos se subastan
El catálogo incluye una variedad de dispositivos tecnológicos provenientes de la Aduana. Entre los artículos más destacados aparecen:
iPhone 13
Celulares Xiaomi (modelos Note 14 y C85)
Equipos de marcas como Infinix y Realme
Auriculares AirPods (sin abrir)
Parlante inteligente Alexa de Amazon
TV Box
Smartwatch Ultra
Uno de los principales atractivos es que los precios iniciales están por debajo del valor comercial. Sin embargo, todos los productos se entregan cerrados y sin verificación de funcionamiento, lo que implica un riesgo para los compradores.
Cómo participar en la subasta de ARCA
Quienes quieran ofertar deben completar un proceso previo de inscripción. El paso a paso es el siguiente:
1. Registrarse
Ingresar al portal de subastas del Banco Ciudad y crear un usuario o iniciar sesión con credenciales existentes.
2. Buscar el remate
Ubicar la Subasta Nº 3781, donde se detallan los lotes, características y condiciones.
3. Leer las condiciones
Revisar cuidadosamente las bases legales y especificaciones de cada producto.
4. Realizar el depósito en garantía
Se debe transferir una caución para habilitar la participación. El monto varía según el lote.
5. Esperar la habilitación
Una vez acreditado el pago, el usuario recibe un correo de confirmación.
6. Ofertar online
El día del evento, ingresar a la plataforma y realizar las ofertas en tiempo real.
Claves antes de ofertar
Antes de participar, es importante tener en cuenta algunos puntos:
Las ofertas son vinculantes
No hay garantía sobre el funcionamiento
Los productos se venden en el estado en que se encuentran
La entrega es tal como llegaron a la Aduana
Por qué estas subastas generan tanto interés
Las subastas de ARCA suelen captar la atención porque permiten acceder a tecnología de alta gama a precios reducidos. Sin embargo, el bajo costo está asociado a ciertas condiciones, como la falta de testeo de los equipos, lo que obliga a los compradores a evaluar riesgos antes de ofertar.