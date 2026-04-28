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ARCA subasta iPhone, AirPods y parlantes a bajo precio: cómo participar paso a paso

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero lanzó un nuevo remate online con tecnología de alta gama. Los precios base están por debajo del mercado, pero hay condiciones clave a tener en cuenta.

ARCA subasta iPhone, AirPods y parlantes a bajo precio: cómo participar paso a paso
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • ARCA realizará una subasta online de iPhones y otros dispositivos electrónicos el 21 de mayo vía Banco Ciudad. La venta de artículos de Aduana ofrece precios por debajo del mercado.
  • Para participar es necesario registrarse en el portal, abonar un depósito en garantía y ofertar en vivo. Se subastan equipos como iPhone 13 y Xiaomi sin verificación de encendido.
  • Esta medida facilita el acceso a tecnología premium a menor costo, pero traslada el riesgo técnico al comprador. Representa una vía eficaz de recaudación mediante activos ociosos.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva subasta pública online que incluye celulares, auriculares y dispositivos electrónicos a precios significativamente más bajos que los del mercado. El evento se realizará el próximo 21 de mayo a través de la plataforma del Banco Ciudad y ya genera gran interés entre los usuarios.

Qué productos se subastan

El catálogo incluye una variedad de dispositivos tecnológicos provenientes de la Aduana. Entre los artículos más destacados aparecen:

iPhone 13

Celulares Xiaomi (modelos Note 14 y C85)

Equipos de marcas como Infinix y Realme

Auriculares AirPods (sin abrir)

Parlante inteligente Alexa de Amazon

TV Box

Smartwatch Ultra

Uno de los principales atractivos es que los precios iniciales están por debajo del valor comercial. Sin embargo, todos los productos se entregan cerrados y sin verificación de funcionamiento, lo que implica un riesgo para los compradores.

Cómo participar en la subasta de ARCA

Quienes quieran ofertar deben completar un proceso previo de inscripción. El paso a paso es el siguiente:

1. Registrarse

Ingresar al portal de subastas del Banco Ciudad y crear un usuario o iniciar sesión con credenciales existentes.

2. Buscar el remate

Ubicar la Subasta Nº 3781, donde se detallan los lotes, características y condiciones.

3. Leer las condiciones

Revisar cuidadosamente las bases legales y especificaciones de cada producto.

4. Realizar el depósito en garantía

Se debe transferir una caución para habilitar la participación. El monto varía según el lote.

5. Esperar la habilitación

Una vez acreditado el pago, el usuario recibe un correo de confirmación.

6. Ofertar online

El día del evento, ingresar a la plataforma y realizar las ofertas en tiempo real.

Claves antes de ofertar

Antes de participar, es importante tener en cuenta algunos puntos:

Las ofertas son vinculantes

No hay garantía sobre el funcionamiento

Los productos se venden en el estado en que se encuentran

La entrega es tal como llegaron a la Aduana

Por qué estas subastas generan tanto interés

Las subastas de ARCA suelen captar la atención porque permiten acceder a tecnología de alta gama a precios reducidos. Sin embargo, el bajo costo está asociado a ciertas condiciones, como la falta de testeo de los equipos, lo que obliga a los compradores a evaluar riesgos antes de ofertar.

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