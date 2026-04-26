Vacaciones de invierno 2026 en Argentina: cuándo empiezan en cada provincia
El calendario escolar 2026 ya definió las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país. Con un esquema escalonado por provincias durante julio, el receso impacta en la organización familiar, las clases y el turismo interno.
Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano oficializó las fechas de las vacaciones de invierno 2026 en Argentina, que se desarrollarán de forma escalonada en todo el país durante julio.
- El calendario 2026 divide el receso en tres periodos según la provincia para asegurar 190 días de clases, iniciando los grupos el 6, 13 y 20 de julio respectivamente.
- Este esquema busca optimizar el movimiento turístico nacional y adaptar el ciclo lectivo a factores climáticos, facilitando la planificación económica y familiar de los hogares.
Con la llegada de las primeras bajas temperaturas, una de las consultas más frecuentes en los hogares argentinos vuelve a escena: cuándo serán las vacaciones de invierno. El calendario escolar 2026 ya fue definido y establece un esquema escalonado en todo el país, clave tanto para la organización familiar como para el turismo interno.
El cronograma fue oficializado por el Ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Federal de Educación, y mantiene una modalidad que se repite en los últimos años: el receso no comienza en la misma fecha en todas las provincias, sino que se distribuye a lo largo de julio para garantizar los 190 días de clases obligatorios.
- En la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno se extenderán del lunes 20 al viernes 31 de julio, con regreso a clases el lunes 3 de agosto. Este mismo período también regirá en Chaco y Santiago del Estero.
- Un segundo grupo de provincias iniciará el receso antes, en la primera quincena del mes. En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y San Luis, las vacaciones serán del 6 al 17 de julio, con vuelta a las aulas el lunes 20.
- En tanto, la mayor parte del país concentrará el descanso en el tramo intermedio. Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán tendrán vacaciones del 13 al 24 de julio, retomando la actividad escolar el lunes 27.
Por qué las vacaciones de invierno varían en cada provincia del país
Este esquema escalonado responde a múltiples factores. Por un lado, permite adaptar el calendario a las condiciones climáticas de cada región. Por otro, contribuye a distribuir el movimiento turístico durante el invierno, evitando una concentración masiva en las mismas fechas y favoreciendo la actividad económica en distintos puntos del país.
Aunque las fechas varían según la provincia, el receso se mantiene en todos los casos con una duración de dos semanas, tal como lo establece el calendario educativo nacional.