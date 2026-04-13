El conflicto universitario entra en fase crítica: Adiunt propuso una huelga indefinida

La secretaria general del gremio, Anahí Rodríguez, confirmó a LA GACETA que esta semana comenzó una nueva etapa del plan de lucha con un cese de actividades que se extenderá del 13 al 18 de abril, en línea con lo resuelto por la federación Conadu Histórica. Además, adelantó que habrá una segunda semana de paro entre el 27 de abril y el 2 de mayo.